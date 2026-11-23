باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین اکبر راشدی‌نیا، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، با انتقاد از کم‌توجهی پژوهشگران به نسخ خطی در تحقیقات و پایان‌نامه‌های علمی، گفت: مستشرقان و شرق‌شناسان غربی بسیار بیشتر از ما به اهمیت این منابع پی برده‌اند و در آثار پژوهشی خود از آنها بهره می‌گیرند.

وی در آیین رونمایی از پایگاه جامع نسخ خطی که روز دوشنبه در دانشگاه تهران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکرد پژوهشگران نسبت به منابع خطی اظهار کرد: بسیاری از آثار ارزشمند علمی و تاریخی همچنان در قالب نسخه‌های خطی باقی مانده‌اند و بی‌توجهی به این منابع موجب می‌شود بخش مهمی از ظرفیت علمی و میراث مکتوب گذشتگان در مطالعات و پژوهش‌های امروز مورد استفاده قرار نگیرد.

ضرورت توجه به آثار مستشرقان در مطالعات قرآنی

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در ادامه با اشاره به نمونه‌ای از آثار پژوهشی مستشرقان در حوزه مطالعات قرآنی، به کتاب پل نویا، مستشرق فرانسوی، درباره تفسیر عرفانی قرآن اشاره کرد و گفت: این اثر حدود ۷۰ سال پیش نوشته شده، اما همچنان یکی از منابع مهم در زمینه تفسیر عرفانی قرآن به شمار می‌رود.

حجت الاسلام والمسلمین راشدی‌نیا افزود: پژوهشگران این حوزه همچنان به این کتاب مراجعه می‌کنند و با وجود گذشت چندین دهه از نگارش آن، هنوز نتوانسته‌ایم اثری در همان سطح ارائه کنیم؛ ازاین‌رو کسانی که قصد پژوهش درباره این موضوع را دارند، ناگزیر از استفاده از این اثر هستند.

وی این نمونه را نشان‌دهنده اهمیت توجه جدی به منابع و پژوهش‌های تاریخی دانست و بر ضرورت بهره‌گیری گسترده‌تر از نسخه‌های خطی در مطالعات علمی تأکید کرد.

اختلاف یک نسخه خطی چگونه ابهام تاریخی را برطرف می‌کند؟

معاون پژوهشی مرکز نور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقش بررسی نسخه‌های خطی در اعتبارسنجی گزارش‌های تاریخی، نمونه‌ای از مراجعه به نسخه خطی کتاب «الحوادث الاثریه» را تشریح کرد.

وی توضیح داد: در جریان بررسی یکی از گزارش‌های تاریخی این کتاب، پس از ذکر نام قاضی ناصر طوسی، عبارتی آمده بود که درباره آن ابهام وجود داشت. یکی از پژوهشگران در بررسی‌های خود نتوانسته بود گزارشی پیدا کند که با برداشت اولیه از این عبارت مطابقت داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین راشدی‌نیا ادامه داد: در پیگیری این موضوع، پژوهشگری به نسخه خطی کتاب «الحوادث الاثریه» دسترسی پیدا کرد و با بررسی آن متوجه شد که عبارت موردنظر در نسخه خطی به شکل متفاوتی ضبط شده است. همین تفاوت در ضبط عبارت می‌توانست بر فهم و تفسیر گزارش تاریخی تأثیر بگذارد.

وی با تأکید بر اینکه نباید صرفاً به نقل‌های موجود در نسخه‌های چاپی اکتفا کرد، گفت: برای بررسی دقیق گزارش‌های تاریخی، لازم است به نسخه‌های خطی مراجعه و اختلاف نسخه‌ها را به‌صورت تخصصی مطالعه کنیم.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم به روایات و گزارش‌های تاریخی خود اعتماد داشته باشیم، باید نسخه‌های خطی منابع را به‌طور تخصصی بررسی کنیم؛ چراکه توجه به این منابع می‌تواند به اصلاح برداشت‌ها، رفع ابهام‌ها و افزایش دقت پژوهش‌های تاریخی کمک کند.

سه میلیارد واژه فارسی و عربی در خدمت پژوهشگران

حجت الاسلام والمسلمین راشدی‌نیا در ادامه، یکی از اهداف مهم پروژه‌های مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی را فراهم کردن زمینه توسعه ابزار‌های هوشمند برای کمک به محققان عنوان کرد و گفت: هدف نهایی این پروژه، ایجاد یک بسته هوشمند و در واقع دستیار پژوهشی هوشمند است تا افرادی که قصد انجام تحقیق دارند بتوانند از امکانات آن در فرایند پژوهش بهره بگیرند.

وی با اشاره به ظرفیت اطلاعاتی و پژوهشی مرکز نور افزود: این مرکز پیکره‌های گسترده‌ای از متون فارسی و عربی در اختیار دارد که حدود سه میلیارد واژه را در نزدیک به ۱۰۰ هزار کتاب منتشرشده شامل می‌شود.

معاون پژوهشی مرکز نور با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از این ظرفیت در توسعه فناوری‌های پژوهشی بیان کرد: با استفاده از این پیکره‌های متنی می‌توان دستیار هوشمندی را آموزش داد و توسعه بخشید که در فرایند تحقیق، بررسی منابعو دستیابی به اطلاعات موردنیاز، به پژوهشگران کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای آغاز این کار در دستور کار قرار دارد تا بتوان از ظرفیت گسترده منابع فارسی و عربی برای تسهیل فرایند پژوهش استفاده کرد.

حجت الاسلام والمسلمین راشدی‌نیا در پایان ابراز امیدواری کرد توسعه این قابلیت‌ها زمینه بهره‌برداری بهتر از میراث مکتوب و منابع علمی را فراهم کند و دسترسی محققان به اطلاعات و منابع موردنیازشان را تسهیل سازد.

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران:

نسخ خطی باید در چند مرکز امن دیجیتال‌سازی و نگهداری شوند

حجت‌الاسلام والمسلمین رسول جعفریان، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، با تأکید بر ضرورت همکاری نهادهای علمی و کتابخانه‌های بزرگ کشور برای حفاظت و عرضه دیجیتال نسخ خطی، گفت: نگهداری نسخه‌های خطی در یک مکان، آنها را در برابر آسیب‌ها و حوادث احتمالی مصون نمی‌کند و لازم است تصاویر دیجیتال این آثار در چند مرکز امن نگهداری و در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.

وی در آیین رونمایی از پایگاه جامع نسخ خطی که روز دوشنبه در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به محدودیت توانایی و امکانات دانشگاه‌ها برای اجرای همه طرح‌های تخصصی به‌تنهایی اظهار کرد: مؤسسات بزرگی مانند دانشگاه تهران با وجود مسئولیت‌های گسترده، نمی‌توانند تمام فعالیت‌ها را به‌صورت مستقل انجام دهند و ناگزیرند از ظرفیت مؤسسات تخصصی دیگر استفاده کنند. بر همین اساس، دانشگاه تهران نیز همکاری با مجموعه‌های تخصصی را در دستور کار قرار داده است.

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران افزود: این دانشگاه پیش از این نیز نسخه‌های خطی خود را از طریق وب‌سایتی در دسترس قرار می‌داد، اما آن سامانه با مشکلاتی مواجه شد. با توجه به ظرفیت فنی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و چشم‌انداز توسعه این فعالیت‌ها، تصمیم گرفتیم مجموعه نسخ خطی دانشگاه را در قالب قراردادی مشخص و مورد تأیید هیئت‌رئیسه، در اختیار مرکز نور قرار دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین جعفریان با اشاره به اینکه در این مرحله حدود ۲۵ هزار نسخه خطی دانشگاه تهران در این همکاری قرار گرفته است، گفت: هدف ما این است که این اقدام به سنگ‌بنایی برای مشارکت سایر کتابخانه‌ها و مراکز دارنده نسخ خطی تبدیل شود تا بتوانیم میراث مکتوب کشور را با همکاری یکدیگر حفظ و عرضه کنیم.

ضرورت پیوستن کتابخانه‌های بزرگ کشور به طرح

وی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در زمینه عرضه دیجیتال نسخ خطی بیان کرد: در ترکیه حدود ۲۴۵ هزار نسخه خطی از طریق یک وب‌سایت قابل جست‌وجو است. البته ممکن است دسترسی به فایل برخی نسخه‌ها با محدودیت‌هایی همراه باشد، اما همین امکان جست‌وجو و شناسایی منابع، گامی مهم در مسیر دیجیتال‌سازی میراث مکتوب است. دانشگاه‌های بزرگ دنیا نیز به همین سمت حرکت کرده‌اند و امیدواریم مراکز علمی و کتابخانه‌های کشور نیز در این مسیر همکاری کنند.

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران با اشاره به ظرفیت کتابخانه‌های مهم کشور، خواستار مشارکت کتابخانه ملی، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی و کتابخانه آستان قدس رضوی در این طرح شد و گفت: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی نزدیک به ۷۰ هزار نسخه خطی در اختیار دارد و کتابخانه ملی نیز مجموعه ارزشمندی از این آثار را نگهداری می‌کند. آستان قدس رضوی هم از امکانات مناسبی برخوردار است و می‌تواند با همکاری در این طرح، به ایجاد یک بستر مشترک برای عرضه نسخ خطی کمک کند.

حجت الاسلام والمسلمین جعفریان با اشاره به آسیب‌پذیری فیزیکی نسخه‌های خطی هشدار داد: نگهداری این آثار حتی در مخازن و طبقات زیرزمینی نیز آنها را از خطراتی مانند نفوذ آب و سایر حوادث مصون نمی‌کند. بسیاری از نسخه‌های خطی هنوز اسکن نشده‌اند و لازم است پیش از وقوع هر حادثه‌ای، از آنها نسخه دیجیتال تهیه شود.

وی افزود: اگر تصاویر دیجیتال نسخه‌ها در چند سرور و مکان امن نگهداری شوند، می‌توان امیدوار بود که حتی در صورت آسیب دیدن یکی از مراکز نگهداری، اطلاعات و محتوای این آثار از بین نرود. حفاظت از میراث مکتوب نباید تنها به نگهداری نسخه فیزیکی در یک ساختمان محدود شود.

تجربه دیجیتال‌سازی نسخ خطی کتابخانه مجلس

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در ادامه به تجربه دیجیتال‌سازی نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۸۷ فعالیت‌هایی را در این زمینه آغاز کردیم و با دشواری‌های فراوان، تصاویر نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس تهیه و در اختیار مؤسسات بزرگ قرار گرفت. این اقدام بعدها با مشکلاتی مواجه شد، اما تصاویر تهیه‌شده همچنان در بسیاری از پژوهش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

حجت الاسلام والمسلمین جعفریان با تأکید بر نقش فناوری در رفع مشکلات گذشته تصریح کرد: امروز شرایط تغییر کرده و فناوری می‌تواند بسیاری از محدودیت‌ها را برطرف کند. با توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، دیگر نباید تمام نگرانی ما متوجه نگهداری فیزیکی نسخه‌ها در یک مکان باشد؛ بلکه باید نسخه‌های دیجیتال آنها در مراکز مختلف و امن ذخیره شوند.

وی با قدردانی از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی گفت: مرکز نور از سال ۱۳۶۸ فعالیت خود را آغاز کرده و در طول این سال‌ها توانسته است خدمات فنی و دیجیتال خود را توسعه دهد. یکی از ویژگی‌های این مرکز، پایداری و استمرار خدمات آن است و در این مدت، وب‌سایت و سامانه‌های آن با دقت و نظم قابل توجهی فعالیت کرده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین جعفریان افزود: از این پس نسخه‌های خطی دانشگاه تهران از طریق همین پایگاه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و دسترسی به فایل‌ها بر اساس ضوابط مشخص و تعرفه‌های مصوب انجام خواهد شد. در این همکاری، حتی هزینه‌ای کمتر از نرخ‌های معمول برای دانشگاه در نظر گرفته شده است.

دسترسی دیجیتال به معنای رایگان بودن همه خدمات نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حمایت مالی از مؤسسات تخصصی ارائه‌دهنده خدمات دیجیتال اظهار کرد: گاهی تصور می‌شود وقتی از دسترسی آزاد یا «اوپن اکسس» سخن گفته می‌شود، نباید هیچ هزینه‌ای برای این خدمات پرداخت شود؛ در حالی که دسترسی پژوهشگران به منابع، به معنای بی‌هزینه بودن همه زیرساخت‌ها و فعالیت‌های پشتیبان نیست.

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ادامه داد: اگر انتظار داریم مؤسسات تخصصی مانند مرکز نور خدمات خود را توسعه دهند، باید از نظر مالی نیز از آنها حمایت کنیم. این مجموعه‌ها برای تقویت زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های جدید به منابع مالی نیاز دارند و نمی‌توان انتظار داشت همه خدمات بدون دریافت هزینه ارائه شود.

حجت الاسلام والمسلمین جعفریان تأکید کرد: همان‌طور که برای سایر خدمات و فعالیت‌های تخصصی هزینه می‌کنیم، در حوزه دیجیتال‌سازی و عرضه منابع علمی نیز باید هزینه متناسب پرداخت شود تا مؤسسات توانمند بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و پروژه‌های بیشتری را اجرا کنند.

وی با اشاره به روند اجرای طرح همکاری دانشگاه تهران و مرکز نور گفت: در ماه‌های گذشته، مراحل انتقال و آماده‌سازی فایل‌ها با همکاری و پیگیری همکاران انجام شد و تلاش کردیم حتی یک شماره یا نسخه نیز بدون فایل نمونه در سامانه قرار نگیرد تا در ادامه، پژوهشگران با نقص و مشکل در دریافت منابع مواجه نشوند.

ضرورت بهره‌گیری از هوش مصنوعی در منابع دانشگاهی

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در ادامه، استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در منابع دیجیتال را از نیازهای مهم دانشگاه دانست و گفت: یکی از مسائل ما این است که هنوز از ظرفیت هوش مصنوعی برای بهره‌برداری از گنجینه دیجیتال دانشگاه به شکل مطلوب استفاده نشده است؛ در حالی که برخی مؤسسات خصوصی در این زمینه فعالیت‌هایی را آغاز کرده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین جعفریان با اعلام آمادگی دانشگاه تهران برای گسترش همکاری با مرکز نور افزود: ما آمادگی داریم مرکز نور کتاب‌های قدیمی دانشگاه را اسکن و فایل‌های دیجیتال آنها را در اختیار دانشگاه قرار دهد و در مقابل، زمینه استفاده رایگان دانشجویان از ابزارهای هوش مصنوعی این مرکز نیز فراهم شود.

وی این نوع همکاری را نوعی تعامل و دادوستد علمی دانست و گفت: در حوزه پایان‌نامه‌ها نیز می‌توان چنین مدلی را دنبال کرد؛ به این معنا که در برابر استفاده‌ای که مرکز نور از منابع دانشگاه می‌کند، دانشجویان نیز بتوانند از امکانات و برنامه‌های پژوهشی این مرکز بهره‌مند شوند. چنین همکاری‌هایی به نفع هر دو مجموعه خواهد بود و امکان توسعه خدمات را فراهم می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین جعفریان در پایان با قدردانی از مسئولان و همکاران مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی و دیگر دست‌اندرکاران این طرح، بر ضرورت تداوم حمایت‌ها و گسترش همکاری‌های مشترک تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد این الگو زمینه مشارکت بیشتر کتابخانه‌ها و مؤسسات علمی کشور را در حفاظت، دیجیتال‌سازی و عرضه میراث مکتوب فراهم کند.دکتر محمدحسین بهرامی:

عرضه بیش از ۱۵۰ هزار کتاب و دو میلیون مقاله در پایگاه‌های نور

بیش از ۳۰ هزار نسخه خطی دانشگاه تهران در پایگاه نسخ خطی

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با اشاره به راه‌اندازی پایگاه جامع نسخ خطی با همکاری کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران گفت: بیش از ۳۰ هزار نسخه و رساله خطی دانشگاه تهران در این پایگاه (https://khatti.inoor.ir/) عرضه می‌شود و تاکنون ۲۰ مؤسسه دیگر نیز برای پیوستن به این طرح اعلام همکاری کرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ( مرکز نور)، امروز دوشنبه دوم آذرماه در آیین رونمایی از پایگاه جامع نسخ خطی این مرکز که با همکاری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران راه‌اندازی شده است، با قدردانی از دست‌اندرکاران این پروژه اظهار کرد: نسخ خطی از آثار مکتوب ارزشمندی هستند که از گذشته به ما رسیده‌اند، اما صرف نگهداری از این میراث و گنجینه‌ها به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید امکان دسترسی و استفاده پژوهشگران از این آثار فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری علمی از میراث مکتوب افزود: تا زمانی که این آثار در دسترس نباشند و مورد استفاده قرار نگیرند، ظرفیت و ارزش علمی آن‌ها به‌درستی محقق نخواهد شد. در دنیای امروز، مفهوم دسترس‌پذیری و قابلیت استفاده از منابع تغییر کرده و حتی کتاب‌های چاپی نیز اگر از عرضه دیجیتال مناسبی برخوردار نباشند، در فرآیندهای پژوهشی عملاً با محدودیت مواجه می‌شوند.

ضرورت توسعه علوم انسانی دیجیتال

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با اشاره به تغییر شیوه‌های پژوهش در عصر دیجیتال تصریح کرد: دانشی که به عرضه و تحلیل علوم، به‌ویژه علوم انسانی، در فضای دیجیتال و استخراج نتایج مناسب از منابع می‌پردازد، با عنوان «علوم انسانی دیجیتال» شناخته می‌شود.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تلاش کرده است این حوزه را به‌صورت علمی دنبال کند و در همین راستا پژوهشکده «علوم اسلامی و انسانی دیجیتال» را تأسیس کرده است تا ضمن مطالعه تجربیات جهانی، فعالیت‌ها و فرآیندهای طی‌شده در این مرکز نیز با دستاوردهای بین‌المللی تطبیق داده شود.

وی با اشاره به سابقه چهار دهه فعالیت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در حوزه دیجیتال‌سازی منابع علمی گفت: در این سال‌ها بخش‌ها و فرآیندهای مختلفی را در حوزه علوم انسانی دیجیتال دنبال کرده‌ایم که بخشی از دستاوردهای آن امروز در قالب پایگاه‌های تخصصی در اختیار پژوهشگران قرار دارد.

عرضه بیش از ۱۵۰ هزار کتاب و دو میلیون مقاله در پایگاه‌های نور

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در تشریح بخشی از فعالیت‌های این مرکز در حوزه دیجیتال‌سازی منابع علمی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار جلد کتاب به نسخه دیجیتال تبدیل شده که در قالب پایگاه «نورلایب» عرضه می‌شود.

وی افزود: در حوزه مجلات نیز بیش از دو میلیون مقاله از نشریات علوم اسلامی و انسانی در پایگاه نور گردآوری شده است. تقریباً تمام نشریات علوم انسانی کشور از ۱۲۰ سال پیش تاکنون در این پایگاه موجود است و امروز انجام پژوهش‌های جدی در این حوزه بدون مراجعه به چنین منابعی با دشواری همراه خواهد بود.

بهرامی با اشاره به فعالیت مرکز در حوزه پایان‌نامه‌ها نیز گفت: پایگاه «نورسا» بیش از ۲۰۰ هزار پایان‌نامه علوم اسلامی و انسانی را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد و اکنون با ورود به حوزه نسخ خطی، چهارمین عرصه مهم فعالیت مرکز در زمینه عرضه دیجیتال منابع علمی شکل گرفته است.

همکاری‌های تخصصی و نهادی؛ ضرورت توسعه پروژه‌های علمی

وی با تأکید بر دو مؤلفه مهم در توسعه علوم انسانی دیجیتال، مشارکت تخصص‌های مختلف و همکاری‌های نهادی را از الزامات موفقیت این پروژه‌ها دانست و گفت: در چنین طرح‌هایی باید تخصص‌های مختلف از جمله کتابدار، کتاب‌شناس، متخصصان رشته‌های علمی، برنامه‌نویسان و متخصصان داده در کنار یکدیگر قرار گیرند تا خروجی کار از کیفیت و کارآمدی لازم برخوردار باشد.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با اشاره به اهمیت همکاری میان مؤسسات علمی و پژوهشی تصریح کرد: اگر همکاری‌های نهادی شکل نگیرد، مجموعه‌ها به جزیره‌هایی مستقل تبدیل می‌شوند که توان ارائه خدمات مناسب را ندارند؛ چراکه هیچ مجموعه‌ای به‌تنهایی از تمام اطلاعات، زیرساخت‌ها و دانش فنی مورد نیاز برخوردار نیست.

دکتر بهرامی خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تاکنون با حدود ۶ هزار نهاد، مؤسسه و مؤلف برای عرضه آثار و همکاری‌های علمی، تفاهم‌نامه یا قرارداد منعقد کرده است. دانشگاه تهران نیز از جمله مجموعه‌هایی است که با ده‌ها بخش آن، از جمله کتابخانه‌ها و دانشکده‌ها، همکاری داریم.

دسترسی پژوهشگران به بیش از ۳۰ هزار نسخه و رساله خطی

وی با قدردانی از همکاری کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و نقش دکتر جعفریان در پیشبرد این پروژه گفت: در حوزه پایان‌نامه‌ها همکاری با کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران را آغاز کردیم و امروز نیز با همراهی و همکاری دکتر جعفریان، سنگ‌بنای محکمی در حوزه نسخ خطی گذاشته می‌شود.

دکتر بهرامی با اشاره به ظرفیت ارزشمند مخازن نسخ خطی دانشگاه تهران اظهار کرد: اگر نگاه بلند و همکاری ایشان نبود، امروز امکان فراهم‌کردن دسترسی به بیش از ۳۰ هزار نسخه و رساله ارزشمند دانشگاه تهران در چنین بستری فراهم نمی‌شد.

وی افزود: در این پایگاه (https://khatti.inoor.ir/) تلاش شده است پژوهشگران بتوانند با دسترسی به ویژگی‌های تخصصی هر نسخه و حتی صفحات آن، متناسب با شرایط و ضوابط تعیین‌شده از سوی دانشگاه، از این منابع استفاده کنند.

اعلام همکاری ۲۰ مؤسسه برای پیوستن به پایگاه نسخ خطی

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با اشاره به استقبال مؤسسات دارنده نسخ خطی از این طرح گفت: از زمان اعلام این همکاری، حدود ۲۰ مؤسسه دیگر که دارای مجموعه‌های قابل توجهی از نسخ خطی هستند، برای همکاری با مرکز وارد قرارداد شده‌اند.

بهرامی ابراز امیدواری کرد راه‌اندازی این پایگاه صرفاً به رونمایی از یک سامانه محدود نشود، بلکه به سنگ‌بنایی برای توسعه دسترسی به محتوای نسخ خطی تبدیل شود.

وی تأکید کرد: میراث مکتوب، سرمایه‌ای ارزشمند است که وظیفه داریم آن را به شکلی کارآمد و متناسب با شرایط روز در اختیار پژوهشگران قرار دهیم و برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.