باشگاه خبرنگاران جوان - سید حسن جعفری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندر انزلی از دستگیری شکارچی غیرمجاز و کشف و ضبط ۴ قبضه سلاح شکاری در مأموریت مشترک محیط‌بانان پاسگاه‌های قلم‌گوده و سرخانکل خبر داد.

او گفت: در راستای تشدید گشت و کنترل مناطق تحت حفاظت، افزایش ضریب امنیت زیستگاه‌های حیات‌وحش و مقابله جدی با تخلفات شکار و صید غیرمجاز، محیط بانان پاسگاه‌های قلم‌گوده و سرخانکل در مأموریتی مشترک موفق به دستگیری یک شکارچی غیرمجاز و کشف و ضبط ۴ قبضه سلاح شکاری شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست انزلی افزود: این مأموریت با هدف پیشگیری از هرگونه تعرض به حیات‌وحش، شناسایی و برخورد با متخلفان شکار و صید و تقویت حضور میدانی محیط بانان در مناطق حساس و زیستگاه‌های ارزشمند منطقه انجام شده است.

جعفری با تأکید بر اینکه حفاظت از حیات وحش نیازمند حضور مستمر، هوشیاری و آمادگی محیط بانان در عرصه‌های طبیعی است، تصریح کرد: گشت‌های نظارتی و حفاظتی به صورت مستمر در سطح حوزه استحفاظی انجام می‌شود و با هرگونه تخلف شکار و صید غیرمجاز، برابر قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

او ضمن قدردانی از تلاش و هوشیاری محیط بانان، از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا با مشارکت و همراهی مردم، زمینه حفاظت مؤثرتر از گونه‌های جانوری و زیستگاه‌های طبیعی فراهم شود.

منبع: روابط عمومی محیط زیست گیلان