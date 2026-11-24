باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مصطفی رضوانی، تهیه‌کننده سریال «روشنایی شب» سوژه فصل دوم این سریال را نفوذ اسرائیل در کشور از طرق مختلف مالی و سیاسی عنوان کرد و در پاسخ به این سوال که علاوه‌بر انعکاس تلاش گروه‌های معاند خارج از کشور برای ایجاد آشوب در ایران، نمونه اتفاقات ۱۸ و ۱۹ دی ماه در سریال بازسازی شده؟ گفت: خیر، سریال ما به وقایع ۱۸ و ۱۹ دی ماه نمی‌پردازد، ولی، چون موضوع درباره نفوذ است، از لحاظ موضوعی مشابه است. به هر حال، یک سر هر آشوب و اغتشاشی در ایران اسرائیل است.

رضوانی در پاسخ به این پرسش که چقدر به نقاط آسیب‌پذیر امنیتی و اقتصادی در کشور اشاره شده؟ گفت: در بستر قصه به این موضوع نیز اشاره شده است؛ برای نمونه در فصل اول موضوع نفوذ را در حد معاون وزیر نشان دادیم. در این فصل هم به شریان‌های اقتصادی نفوذ اسرائیل در کشور می‌پردازیم.

این تهیه‌کننده سریال «روشنایی شب» را متمایز با سریال‌های امنیتی تلویزیون دانست و گفت: تا حدودی از کلیشه سریال‌های امنیتی فاصله گرفتیم. فکر می‌کنم این سریال اولین سریال امنیتی است که سرتیم امنیتی آن یک خانم است. نوع شخصیت‌پردازی بچه‌های تیم امنیتی از کلیشه‌های رایج فاصله دارد.

وی با اشاره به اینکه «روشنایی شب» اولین سریالی است که مستقیماً به بحث نفوذ اسرائیل در کشور می‌پردازد، تصریح کرد: لوکیشن فیلمبرداری هم یک مکان متفاوت در نظر گرفتیم. این در حالی است که در سریال‌های امنیتی لوکیشن افراد حاضر در یک مکان کاملاً اداری تعریف شده است. از طرفی، محل استقرار تیم‌های امنیتی مدام تغییر می‌کند.

رضوانی با بیان اینکه بخش زیادی از تصویربرداری خارج از کشور را در داخل بازسازی کردیم، گفت: یعنی بجز ترکیه بقیه لوکیشن‌ها از جمله پاکستان، افغانستان و اربیل عراق از طریق صحنه‌پردازی و دکور در داخل ضبط کردیم. همین تنوع لوکیشن و اقلیمی کار را سخت می‌کرد. به طور کلی، هر یک روز یا دو روز لوکیشن‌مان تغییر می‌کرد. چون کار به شدت پر لوکیشن و از جهت تولید طاقت‌فرسا بود.

تهیه‌کننده «روشنایی شب» در پاسخ به این سوال که چرا در این مجموعه، مسائل اقتصادی و زیرساختی به‌عنوان یکی از بستر‌های اصلی فعالیت‌های جاسوسی انتخاب شده‌اند؟ بیان کرد:، چون فعالیت جاسوسی در کشور به تامین مالی نیاز دارد و وقتی قرار است دشمن دست به فعالیت جاسوسی، نفوذ و یا اغتشاش بزند، نیازمند تامین مالی است.

وی درباره واکنش رسانه‌های اسرائیلی به تولید این سریال و حضور گروه خبری CNN برای بازدید از پشت صحنه توضیح داد: بعد از اینکه رسانه‌های اسرائیلی گزارشی از سریال «روشنایی شب» رفته بودند و آن را پاسخ جمهوری اسلامی به سریال «تهران» قلمداد کرده بودند، از CNN برای بازدید از پشت‌صحنه سریال آمدند. البته ما به دنبال پاسخ به آن سریال نبودیم؛ چون قصه‌اش کاملاً متفاوت است. به هر حال، جای خوشحالی است که مخاطب ضمنی این سریال یعنی رژیم صهیونیستی در جریان قرار بگیرد و ببیند اشراف تیم‌های امنیتی نسبت به پرونده‌های آنها در ایران چقدر است.