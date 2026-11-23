باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه که جهت شرکت در سی‌ویکمین کنفرانس سالانه کشور‌های عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW) در لاهه به سر می‌برد، در محل این سازمان با «سابرینا دالفیوره ماتر»، مدیرکل این نهاد بین‌المللی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی در این دیدار ضمن تبریک انتصاب خانم ماتر و اعلام آمادگی تهران برای تداوم همکاری‌های سازنده، مواضع و مطالبات جمهوری اسلامی ایران را در حوزه‌های مختلف مرتبط با کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی تشریح کرد.

معاون وزیر امور خارجه در ابتدای این گفت‌و‌گو با اشاره به جایگاه ایران به عنوان بزرگ‌ترین قربانی سلاح‌های شیمیایی در دوران معاصر با حدود ۱۳ هزار شهید و ۱۰۰ هزار جانباز، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه در دسترسی مصدومان شیمیایی به دارو و تجهیزات پزشکی را چالشی جدی دانست و خواستار توجه ویژه سازمان به این موضوع از منظر مسئولیت مشترک بین‌المللی شد.

وی در همین راستا به‌طور رسمی از خانم ماتر دعوت کرد تا در مراسم روز ملی بزرگداشت قربانیان سلاح‌های شیمیایی در اواخر ماه ژوئن (سالروز بمباران شیمیایی سردشت) در ایران حضور یابد و از نزدیک با پیامد‌های انسانی این سلاح‌ها و دستاورد‌های درمانی ایران آشنا شود.

غریب‌آبادی در ادامه، به تجربه ارزشمند پزشکی و علمی ایران در درمان مصدومان شیمیایی از جمله برگزاری ۱۱ دوره آموزشی بین‌المللی و درخشش دانشمندان ایرانی در هیأت مشورتی علمی پرداخت و خواستار حمایت مدیرکل از نامزد جدید ایران برای عضویت در این هیأت و همچنین بکارگیری کارشناسان واجد صلاحیت ایرانی در دبیرخانه فنی سازمان شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال، بی‌طرفی و افزایش شفافیت در اقدامات دبیرخانه فنی، به حملات تجاوزکارانه اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت در جریان این حملات، برخی تأسیسات اظهارشده ایران که تحت بازرسی سازمان قرار داشته‌اند و تأسیسات مجاور آزمایشگاه منتخب کشورمان دچار خسارت شده‌اند.

وی با یادآوری ابتکار کشورمان برای «ممنوعیت حمله به تأسیسات شیمیایی در زمان مخاصمات مسلحانه»، خواستار موضع‌گیری صریح و ایفای نقش مؤثر سازمان در بررسی ابعاد فنی، انسانی و زیست‌محیطی این نقض آشکار قوانین بین‌المللی شد.

غریب‌آبادی در پایان با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت شکننده منطقه غرب آسیا و گزارش‌های منتشرشده درباره کاربرد مواد شیمیایی علیه غیرنظامیان توسط رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، بر لزوم انجام تحقیقات فوری توسط سازمان و ارائه کمک و حفاظت به مردم فلسطین تأکید کرد و سیاست رژیم صهیونیستی در عدم پیوستن به معاهدات خلع سلاحی را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه خواند.

مدیرکل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نیز با ارایه گزارشی از آخرین تحولات و برنامه‌های مهم سازمان، بر ضرورت توجه ویژه به نیاز‌های درمانی مجروحان و قربانیان شیمیایی تاکید کرد و گفت: دوره آموزشی مشترک درمان مجروحان شیمیایی با فراهم شدن شرایط مناسب، برگزار خواهد شد. وی، همچنین ابراز تمایل کرد از جمهوری اسلامی ایران در فرصت مناسب بازدید نماید.

منبع: مهر