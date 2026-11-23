باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در سخنرانی خود در مقر اتحادیه عرب در قاهره، ضمن تأکید بر حمایت بغداد از حقوق ملت فلسطین و تقویت همگرایی کشور‌های عربی، از ایران و آمریکا خواست اختلافات خود را از مسیر‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کنند.

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق اعلام کرد الزیدی با تأکید بر تداوم سیاست ایجاد توازن و توجه به منافع متقابل، گفت حمایت از تلاش‌های عربی برای تقویت همکاری و اتحاد مواضع کشور‌های منطقه از اصول اساسی دولت بغداد است.

وی همچنین گسترش حاکمیت دولت، اجرای قانون و انحصار سلاح در اختیار نهاد‌های رسمی را از تعهدات دولت عراق برشمرد و از برنامه‌های دولت برای تقویت نیرو‌های امنیتی، اصلاح ساختار‌های اداری و مالی و مبارزه با فساد خبر داد.

نخست‌وزیر عراق در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت توسعه همکاری‌های اقتصادی میان کشور‌های عربی تأکید کرد و گفت ظرفیت‌های طبیعی، جغرافیایی و انسانی این کشور‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قدرت اقتصادی و نقش‌آفرینی آنها در عرصه جهانی باشد.

الزیدی همچنین با اشاره به پیامد‌های جنگ‌های منطقه‌ای در غزه و لبنان، موضع ثابت عراق در حمایت از حقوق ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس را مورد تأکید قرار داد.

وی در ادامه، با اشاره به درگیری ایران و آمریکا، خواستار توسل دو طرف به راهکار‌های مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به تنش‌ها شد و حمایت بغداد را از تلاش‌های عربی، اسلامی و بین‌المللی در این زمینه اعلام کرد.

منبع: واع