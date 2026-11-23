باشگاه خبرنگاران جوان - نشست مشترک وزارت‌های راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاونان آنها امروز دوشنبه دوم آذر ۱۴۰۵ در ساختمان این وزارتخانه برگزار شد.

فرزانه صادق در این نشست خواستار تسریع در تصمیم‌گیری‌ها در حوزه بافت‌های تاریخی شد و بر هماهنگی دو وزارتخانه راه و شهرسازی و میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در استان‌ها تاکید کرد.

وی با اعلام پشتیبانی ۱۰۰ درصدی از موضع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بافت‌های تاریخی، از تشکیل کمیته مشترک بین این دو وزارتخانه خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت موضوع گردشگر در سفر‌های خارجی، خواستار در نظر گرفتن بخش‌های تجاری خرد یا بازارچه‌های محلی در سایت‌های مسکن ملی سراسر کشور برای رونق صنایع دستی شد.

معاونان وزیر راه و شهرسازی در این نشست بر راه‌اندازی قطار گردشگری، هماهنگی‌های سیاستی بین دو وزارتخانه، اولویت‌دهی به بافت تاریخی در معاونت شهرسازی و معماری، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و موضوعات حمل‌ونقلی در راستای توسعه گردشگری تاکید کردند.

صالحی امیری در این نشست بر تعامل و همکاری حداکثری دو وزارتخانه تاکید کرد و ۸۰ درصد مسائل مربوط به این دو حوزه را با همکاری دوجانبه قابل حل و فصل دانست.

وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خواستار تشکیل کمیته دائمی همکاری مشترک برای توسعه روابط بین دو وزارتخانه شد.

معاونان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این جلسه موضوعات مختلفی از جمله استفاده از بنا‌های تاریخی راه‌آهن و بنادر برای موزه، مجتمع‌های بین راهی، شهر‌های مرزی، توجه به بافت تاریخی و صنایع دستی در طرح‌های جامع و تفصیلی و ایجاد مسیر دسترسی برای اقامتگاه‌های گردشگری را برای بهبود صنعت گردشگری کشور و رفع موانع آن مطرح کردند.

منبع: وزارت راه و شهرسازی