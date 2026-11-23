باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی شکوری، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان گفت: این شرکت در تبدیل خودرو‌های سازمانی بنزینی به دوگانه سوز به جهت جبران هرچه بیشتر تاترازی بنزین و استفاده از سوخت پاک در بخش حمل و نقل، پیشرو بوده و نسبت به تبدیل خودرو‌های سبک سازمانی تک سوز بنزین به دوگانه سوز CNG اقدام کرده است.

او با ترغیب سایر دستگاه‌های دولتی استان به دوگانه سوز کردن خودرو‌ها افزود: شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی با ثبت نام در سامانه IRNGV و با بهره گیری از خدمات کارگاه‌های مجاز تحت پوشش اتحادیه سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته می‌توانند نسبت به تبدیل خودرو‌های سازمانی خود اقدام کرده و مأموریت‌های سازمانی را با مصرف سوخت پاک به انجام رسانند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان این اقدام را در راستای کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی، توسعه استفاده از سوخت پاک با هدف کاهش آلایندگی و عبور از چالش‌های ناترازی پیش رو دانست.

منبع: روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان