باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _ امیر حسن هداوند، معاون سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، شامگاه دوشنبه دوم آذرماه در جمع مردم سنندج با اشاره به مأموریت ارتش در دفاع از تمامیت ارضی کشور اظهار کرد: تاریخ ایران نشان داده است که هرگاه کشور از قدرت مرکزی و اقتدار لازم برخوردار نبوده، بخش‌هایی از سرزمین آن جدا شده است، اما جمهوری اسلامی ایران طی حدود پنج دهه گذشته با اقتدار از عزت و تمامیت ارضی کشور دفاع کرده است.

وی با اشاره به مطالبه انتقام خون رهبر شهید انقلاب افزود: انتقام یک موضوع فراموش‌نشدنی و مطالبه‌ای عمومی است که باید همچنان در میدان‌های مردمی زنده بماند. نیرو‌های مسلح نیز مسئولیتی را که بر عهده دارند با جدیت دنبال می‌کنند و این موضوع تحت هیچ شرایطی به فراموشی سپرده نخواهد شد.

معاون سیاسی ارتش با اشاره به تجربه مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با دولت‌های مختلف بیان کرد: کشور در دولت‌های گوناگون و با گرایش‌های سیاسی متفاوت از مسیر مذاکره حمایت کرده، اما نتیجه این اعتماد در دو مقطع، حمله دشمن به کشور در جریان مذاکرات بوده است؛ موضوعی که بی‌اعتمادی عمیقی را در ذهن ملت ایران به یادگار گذاشته است.

هداوند ادامه داد: مذاکره در مناسبات بین‌المللی ابزاری برای تنظیم روابط کشورهاست، اما باید دید این مسیر چه دستاوردی برای جمهوری اسلامی ایران داشته است. ملت ایران نمی‌تواند بیش از این فرصت و ظرفیت خود را صرف مذاکراتی کند که طرف مقابل به تعهداتش پایبند نیست.

وی با تأکید بر تبعیت نیرو‌های مسلح از فرامین فرماندهی کل قوا تصریح کرد: ما نه یک قدم جلوتر از رهبری حرکت می‌کنیم و نه از ایشان عقب می‌مانیم و جان خود را برای دفاع از منافع کشور و ملت سربلند ایران فدا خواهیم کرد.

معاون سیاسی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود تنگه هرمز را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های ژئوپلیتیکی ایران دانست و گفت: تنگه هرمز جایگاهی راهبردی برای کشور دارد و نیرو‌های ارتش و سپاه با آمادگی کامل در این منطقه حضور دارند تا از منافع ملی و امنیت کشور دفاع کنند.

هداوند با اشاره به نقش ایران در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی بین‌المللی افزود: جمهوری اسلامی ایران سال‌ها با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های خود برای تأمین امنیت مسیر‌های دریایی تلاش کرده است، اما دشمن با حمله به تجهیزات امنیت‌ساز کشور، به منافع ملت ایران آسیب رسانده و باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.

وی تأکید کرد: نیرو‌های مسلح در برابر اقدامات دشمن منفعل نخواهند بود و پاسخ لازم را در عرصه‌های مختلف خواهند داد.

معاون سیاسی ارتش در ادامه با قدردانی از حضور مستمر مردم در تجمعات میدان آزادی سنندج خاطرنشان کرد: میدان‌ها نماد عزت و شرف ملت ایران هستند و حضور مردم، پشتوانه اصلی نیرو‌های مسلح در مسیر دفاع از کشور است.

هداوند با اشاره به استمرار تجمعات مردمی سنندج در ۲۷۰ شب گذشته گفت: مردم با حضور خود پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی را نشان داده‌اند و نیرو‌های مسلح نیز با تکیه بر حمایت این ملت، با اقتدار در برابر دشمنان ایستادگی می‌کنند.

وی در پایان ضمن تبریک هفته بسیج، از حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، ماموستا فائق رستمی، بسیجیان، فرماندهان ارتش و سپاه و امیر آذردشتی ارشد نظامی ارتش در منطقه قدردانی کرد و حضور مردم کردستان را مایه دلگرمی و قوت قلب نیرو‌های مسلح دانست.