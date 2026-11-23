\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0634\u06a9\u0633\u062a\u0646 \u0645\u062d\u0627\u0635\u0631\u0647 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0631\u0627\u0647\u06a9\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0627\u0635 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u062f\u0627\u0631\u062f. \u062f\u0631 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0628\u0637\u0647 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u06a9\u0646\u0639\u0627\u0646\u06cc\u200c\u0645\u0642\u062f\u0645\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u062f\u0641\u0627\u0639\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0627\u0631 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0627\u0644\u0627\u062a \u0645\u062a\u062d\u062f\u0647 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u06a9\u06cc\u0634\u200c\u0648\u0645\u0627\u062a \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0647\u06cc\u0645.\n