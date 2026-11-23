باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور ایران در پنجمین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، امشب از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه سلطان قابوس عمان به مصاف الوصل امارات رفت که این مسابقه با پیروزی ۵ بر یک الوصل به پایان رسید.

ترکیب تراکتور

پارسا جعفری (۸۸-فرزام حسینی)، شجاع خلیل‌زاده، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری (۷۵-سعید کریم آذر)، اودیل خامروبکوف، تیبور هلیلوویچ (۶۶-شهریاری مغانلو)، مهدی هاشم‌نژاد (۶۶-سید مهدی حسینی)، مسعود زائرکاظمینی، امیرحسین حسین‌زاده و تومیسلاو اشتراکالی (۴۶-مهدی شیری).

ترکیب الوصل

دینکو هورکاش، پدرو مالئیرو، سوفیان بوفینی، گابریل وارطا، هوگو، یحیی نادر، پورتاس، مهدی طارمی، سرجینیو، نیکولاس خیمنس و پالاسیوس.

تیم فوتبال الوصل، بازی را بهتر از تراکتور شروع کرد و در چندین صحنه دروازه نماینده ایران را به شدت تهدید کرد؛ تا اینکه محمد دانشگر در دقیقه ۱۷ و در موقعیت تک به تک، مهدی طارمی را با خطا متوقف کرد تا داور پس از بررسی صحنه، مدافع تراکتور را از زمین بازی اخراج کند.

طارمی که ستاره الوصل در این بازی بود، در دقیقه ۴۴ موفق شد دروازه تراکتور را باز کند و حریف اماراتی را با پیروزی به رختکن بفرستد.

در نیمه دوم درخشش طارمی و عملکرد پُر اشتباه مدافعان تراکتور باعث شد تا در دقیقه ۵۵ برایان پالاسیوس روی پاس گل طارمی گل دوم الوصل را به ثمر برساند. در دقیقه ۶۱ بار دیگر تأثیرگذاری مهدی طارمی روی یک ضربه کرنر باعث شد تا الوصل برای سومین بار دروازه تراکتور را باز کند. در این صحنه ضربه سر طارمی به تیر دروازه برخورد کرد و در ادامه گابریل وارتا موفق شد با ضربه سر دروازه پارسا جعفری را باز کند.

این پایان درخشش طارمی در این مسابقه نبود و مهاجم ایرانی الوصل، در دقیقه ۷۳ با یک ضربه دیدنی گل دوم خودش و گل چهارم الوصل را هم در این مسابقه به ثمر رساند تا عملکرد بی نظیر خود در این بازی را تکمیل کند. طارمی در این مسابقه در مجموع دو گل به ثمر رساند و روی دو گل دیگر الوصل هم تأثیر مستقیم داشت و یک اخراجی نیز برای تیمش به دست آورد. رناتو جونیور در دقیقه ۳+۹۰ زننده گل پنجم الوصل بود تا شکست تراکتور را سنگین‌تر کند.

تک گل تیم جواد نکونام در این مسابقه را هم امیرحسین حسین‌زاده در دقیقه ۷۱ و با یک ضربه چیپ وارد دروازه الوصل کرد.

تیم فوتبال تراکتور با این شکست سنگین، در جدول لیگ نخبگان ۲ امتیازی باقی ماند و به رده چهاردهم جدول سقوط کرد تا شانس این تیم برای صعود به مرحله حذفی کمرنگ‌تر شود. الوصل نیز با ۶ امتیاز به رده هشتم جدول صعود کرد.