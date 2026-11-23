باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری رویترز به نقل از پنج منبع آگاه گزارش داد که آمریکا و متحدانش در حال مذاکره درباره طرحی برای آموزش نیرو‌های نظامی سوریه در زمینه مین‌زدایی، خنثی‌سازی مواد منفجره و امنیت مرزی هستند؛ طرحی که در صورت اجرا، نخستین مأموریت آموزشی آمریکا با ارتش سوریه پس از تغییر قدرت در دمشق در سال ۲۰۲۴ خواهد بود.

بر اساس این گزارش، پیشنهاد مذکور در چارچوب فعالیت «مرکز هماهنگی دمشق» و با مشارکت نیرو‌هایی از حدود ۱۵ کشور متحد واشنگتن، از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، استرالیا، عربستان و امارات مطرح شده است. در صورت پیشرفت مذاکرات، احتمال دارد شمار محدودی از نیرو‌های آمریکایی از سال آینده به سوریه بازگردند.

با این حال، موانع قانونی در آمریکا و تردید‌هایی در میان مقام‌های نظامی سوریه درباره دسترسی نیرو‌های آمریکایی به تأسیسات این کشور، اجرای طرح را با دشواری مواجه کرده است.

یکی از مهم‌ترین موانع، قوانین لیهی آمریکاست که ارائه کمک به یگان‌های امنیتی خارجی متهم به نقض فاحش حقوق بشر را ممنوع می‌کند. در همین زمینه، سوابق برخی فرماندهان نیرو‌های امنیتی جدید سوریه و گزارش‌های سازمان ملل درباره موارد نقض حقوق بشر، ضرورت بررسی صلاحیت دریافت‌کنندگان کمک را افزایش داده است.

به گزارش رویترز، آموزش‌ها ممکن است از مارس آینده در اردن و سوریه آغاز شود. منابع همچنین از بررسی امکان استفاده از حدود ۲۰۰ میلیون دلار بودجه باقی‌مانده عملیات ضد داعش برای تأمین مالی این طرح خبر داده‌اند؛ رقمی که مستقلاً تأیید نشده است.

منبع: رویترز