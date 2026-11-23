\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0639\u06cc\u062f \u0644\u06cc\u0644\u0627\u0632\u060c \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062c\u0647\u0627\u0646\u200c\u0622\u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u0641\u0642 \u06af\u0641\u062a: \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u062c\u0646\u06af \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646\u062f \u06cc\u0627 \u06a9\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u06a9\u0646\u0646\u062f \u06cc\u0627 \u0647\u0631\u06af\u0632 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f \u0628\u0647 \u0647\u062f\u0641 \u062e\u0648\u062f \u0628\u0631\u0633\u0646\u062f.\n