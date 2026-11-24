باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی در ارتباط با ایران اعلام کرد که هشت فرد و ۲۲ نهاد را هدف قرار می‌دهد.

بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، محدودیت‌های جدید فعالیت‌های صرافی‌های ارزی ایران و شبکه‌ای از شرکت‌های تجاری را هدف قرار داده است که در مناطق مختلف خاورمیانه و آسیا فعالیت می‌کنند.

از میان ۲۲ نهاد تحریم‌شده، ۱۶ نهاد در امارات متحده عربی، چهار نهاد در ایران، یک نهاد در ترکیه و یک نهاد در هنگ‌کنگ مستقر هستند.

منبع: بریکینگ د نیوز