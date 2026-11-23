باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه امشب (دوشنبه) در اختتامیه جام رسانه امید گفت: بدون شک بسیج، تبلور اراده ملت در همه صحنه‌های زندگی است. باید قدر بسیج و فرهنگ بسیجی را بدانیم و معتقدم بیش از هر کسی، خود بسیجیان باید ارزش و جایگاه بسیج را بشناسند و در این مسیر روزبه‌روز محکم‌تر و منسجم‌تر حرکت کنند.

وی ادامه داد: جوانان جان‌فدای ما پاسخ دندان‌شکنی به کسانی دادند که تصور می‌کردند انقلاب و نظام اسلامی در مسیر افول قرار گرفته است.

قالیباف افزود: من که دوران پیروزی انقلاب را در نوجوانی و ابتدای جوانی تجربه کرده‌ام، معتقدم جوانان جان‌فدای ما در این عرصه جنگی، با نشاط بیشتر و از نظر کمی و کیفی گسترده‌تر و قدرتمندتر به میدان آمدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جوانان جان‌فدا با حضور خود دشمنان اسلام را ناکام گذاشتند. هفته بسیج را به همه این عزیزان تبریک می‌گویم و امیدوارم در این مسیر با قدرت پیش برویم.

دشمن می‌خواهد شرایط «نه جنگ، نه صلح» را به ایران تحمیل کند

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروز باید به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه می‌توانیم ایران را قوی‌تر کنیم و این هدف چگونه محقق خواهد شد گفت : کارآمد کردن علم و تبدیل آن به فناوری یکی از موضوعات مهم در این مسیر است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب همین چند هفته قبل فرمودند که امکان ادامه وضعیت «نه جنگ، نه صلح» وجود ندارد و باید این شرایط تعیین تکلیف شود. اکنون سؤال این است که چگونه، توسط چه کسانی و با چه اقداماتی باید این وضعیت را تعیین تکلیف کنیم؟

او اظهار داشت: دشمن می‌خواهد شرایط «نه جنگ، نه صلح» را به ما تحمیل کند و کشور را در یک مسیر فرسایشی قرار دهد. راه عبور از این وضعیت، دستیابی به بازدارندگی پایدار است. بازدارندگی پایدار به معنای قوی شدن کشور است. جنگ بدون شک تلخ و سخت است، اما همان‌طور که امام خمینی (ره) فرمودند، جنگ دانشگاه است.

قدرت امروز ایران ریشه در تجربیات جنگ تحمیلی با رژیم بعث دارد

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود : قدرت جنگ در ایجاد تحول و تقویت جامعه به‌مراتب بیشتر از ابعاد آسیب‌ها و خسارت‌های آن است. شواهد و واقعیت‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد.

قالیباف بیان کرد: اگر بخواهیم دستاورد‌های جنگ تحمیلی با رژیم بعث عراق را از آن زمان تاکنون در ابعاد مختلف بررسی کنیم، خواهیم دید که بخش مهمی از قدرت امروز کشور ریشه در همان جنگ دارد؛ با وجود همه آسیب‌ها و خسارت‌هایی که به ما وارد شد.

او گفت: معتقدم برکات و دستاورد‌های جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم اساساً با جنگ تحمیلی هشت‌ساله قابل مقایسه نیست. گاهی در رسانه‌ها می‌بینم که جنگ‌های اخیر را با جنگ تحمیلی هشت‌ساله مقایسه می‌کنند، در حالی که این مقایسه اساساً نادرست است و شرایط این جنگ‌ها تفاوت‌های اساسی دارد. اگر قرار بود در جنگ‌های اخیر با همان شیوه‌ها، دانش و روش‌های دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله بجنگیم، حتی یک روز هم نمی‌توانستیم دوام بیاوریم.

قالیباف ادامه داد: امام شهید ما، در حوزه بازدارندگی و نیرو‌های مسلح به‌گونه‌ای نهادسازی کرده‌اند که با وجود شهادت فرماندهان، ساختار فرماندهی همچنان مستحکم باقی می‌ماند. امام شهید ما به‌عنوان فرمانده کل قوا در حوزه بازدارندگی و نیرو‌های مسلح به‌گونه‌ای نهادسازی کرده‌اند که با وجود شهادت فرماندهان، ساختار فرماندهی همچنان مستحکم باقی می‌ماند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان از این موضوع تعجب می‌کنند. آنها تصور می‌کردند با هدف قرار دادن فرماندهان ارشد و به تعبیر خودشان اجرای عملیات «چمن‌زنی» می‌توانند ساختار فرماندهی کشور را مختل کنند افزود: بدون شک فرماندهانی مانند شهید سلامی و شهید سلیمانی جایگزین‌ناپذیر هستند، اما نهادسازی و ساختار مستحکم نیرو‌های مسلح موجب شده است که با شهادت فرماندهان نظام فرماندهی دچار فروپاشی نشود.

او گفت: نتیجه این ساختار مستحکم آن است که دشمن با وجود اقدامات و حملات خود، نمی‌تواند به‌طور مؤثر از توان نظامی‌اش استفاده کند و به اهداف موردنظر خود برسد این همان مفهوم بازدارندگی است.

دیپلماسی و جنگ هر دو ابزار‌هایی برای دستیابی به قدرت بازدارندگی هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: : صرفاً با دیپلماسی نمی‌توان سایه جنگ را از کشور برداشت؛ همان‌طور که تنها با جنگیدن نیز نمی‌توان این تهدید را برطرف کرد. دیپلماسی و جنگ هر دو ابزار‌هایی برای دستیابی به قدرت بازدارندگی هستند.در یکی از نشست‌های مجموعه هوافضا به این موضوع اشاره کردم که در اتوبان تهران ـ کرج، در یک سوی اتوبان صنعت خودروسازی ایران‌خودرو قرار دارد و در سوی دیگر، صنعت هوافضای کشور مستقر است.

وی خاطرنشان کرد: این دو صنعت در یک کشور فعالیت می‌کنند، اما صنعت هوافضا بر اساس نیاز‌های دوران جنگ و با تحول در مدیریت و ساختار نیرو‌های مسلح، توانسته است به جایگاهی برسد که امروز بدون شک ایران را در جمع چهار قدرت برتر این حوزه قرار داده است. امروز وقتی سه قدرت بزرگ در کنار یکدیگر می‌نشینند، نمی‌توانند بر سر ایران معامله کنند؛ زیرا ایران به جایگاهی از قدرت رسیده که حتی بدون حضور مستقیم در مذاکرات و تصمیم‌گیری‌های آنها، بر تصمیماتشان تأثیرگذار است.

دشمن را در عرصه نظامی و دیپلماسی شکست داده‌ایم/ امروز مهم‌ترین عنصر قدرت ما در برابر دشمن، انسجام اجتماعی است

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد : امروز در جنگ روایت‌ها، رسانه‌ها باید بدانند که ما در برابر دشمن، هم در عرصه نظامی و هم در حوزه دیپلماسی و مذاکره، پیروز میدان بوده‌ایم و دشمن را شکست داده‌ایم. باید احساس پیروزی را در میان مردم زنده نگه داریم و اجازه ندهیم حرف‌های نادرست، اطلاعات غلط و تحلیل‌های اشتباه، شیرینی پیروزی در عرصه‌های سیاسی و نظامی را به کام مردم تلخ کند.

قالیباف گفت: مردم پیروز شده‌اند و ایران پیروز شده است. نباید احساس شکست را به جامعه تحمیل کنیم. این موضوع در اختیار رسانه‌هاست و آنها در شکل‌گیری و حفظ این احساس نقش مهمی دارند. امروز مهم‌ترین عنصر قدرت ما در برابر دشمن، انسجام اجتماعی است و باید با تمام توان برای حفظ و تقویت آن تلاش کنیم.