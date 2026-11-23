باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیکولای ملادنوف، نماینده عالی شورای صلح در امور غزه، در مسکو با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، دیدار کرد و درباره متوقف ماندن تلاش‌ها برای بازسازی نوار غزه به گفت‌و‌گو پرداخت.

ملادنوف در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: «روسیه به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، نقش مهمی در حمایت از این روند بر عهده دارد.»

ملادنوف و لاوروف توافق کردند که همه طرف‌ها باید به آتش‌بس و تعهدات خود در چارچوب توافق آتش‌بس پایبند باشند.

نماینده شورای صلح در ادامه تأکید کرد: «حکمرانی فلسطینی در غزه باید معتبر، پاسخ‌گو و مرتبط با چشم‌انداز سیاسی گسترده‌تری باشد. امنیت و بازسازی باید هم‌زمان پیش بروند، زیرا هیچ‌یک بدون دیگری پایدار نخواهد ماند.»

منبع: بریکینگ د نیوز