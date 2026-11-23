باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، روز دوشنبه اعلام کرد اروپا برای مذاکره با روسیه آمادگی دارد و افزود که مذاکرات صلح در سطح مشاوران، با حضور اوکراین، روسیه، اروپا و آمریکا، ممکن است طی هفته‌های آینده بار دیگر در ابوظبی برگزار شود.

مرتس در نشست خبری مشترک با مارک روته، دبیرکل ناتو، در برلین گفت: «البته اروپا آماده مذاکره با روسیه است.» وی بار دیگر تأکید کرد که اروپا خواهان صلحی «عادلانه» و «پایدار» در اوکراین است.

صدراعظم آلمان خاطرنشان کرد که مذاکرات در سطح مشاوران امنیت ملی می‌تواند به‌زودی با حضور اوکراین، روسیه، اروپا و آمریکا برگزار شود.

وی افزود: «برای مثال، این مذاکرات می‌تواند بار دیگر در ابوظبی برگزار شود.»

مرتس در ادامه گفت: «امیدواریم طرف روسی نیز تمایل داشته باشد در این گفت‌و‌گو‌ها که با آمریکا درباره آنها توافق شده است، شرکت کند.»

منبع: آناتولی