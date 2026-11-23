باشگاه خبرنگاران جوان - عادل شهرزاد در حاشیه بازدید از محوطه تاریخی سنگ‌نگاره‌های دهتل شهرستان بستک، این محدوده را یکی از عرصه‌های ارزشمند باستان‌شناختی استان هرمزگان برشمرد که شواهد به‌جامانده در آن، بستر مناسبی را برای مطالعه توالی زیست انسانی در دوره‌های مختلف تاریخی فراهم می‌کند.

وی با اشاره به تنوع آثار موجود در این محوطه افزود: در دهتل با مجموعه‌ای از شواهد کهن، ابزارها و ساخته‌های دست انسان و همچنین نقوش و نگاره‌های روی سنگ‌ها مواجه هستیم که نشان‌دهنده اهمیت این منطقه در تاریخ سکونت و زیست انسان در جنوب ایران است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان دهتل را محوطه‌ای چندلایه و فراتر از یک مجموعه سنگ‌نگاره ساده دانست و تأکید کرد: این پهنه تاریخی اطلاعات ارزشمندی درباره شیوه زندگی، ابزارسازی و باورهای جوامع گذشته ارائه می‌دهد و نیازمند رویکردی علمی و تخصصی است.

شهرزاد از انجام مطالعات دقیق برای تعیین عرصه و حریم و تهیه پرونده جامع با هدف ثبت این اثر در فهرست میراث جهانی خبر داد و گفت: در گام نخست، شناخت گستره محوطه و پراکندگی آثار در دستور کار قرار دارد و پس از آن با اخذ مجوزهای قانونی، کاوش‌های باستان‌شناختی برای کشف لایه‌های زیرین سکونتگاه‌های انسانی انجام خواهد شد.

وی همچنین با تأکید بر پیوند میان حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری، خاطرنشان کرد: این محوطه ظرفیت بالایی برای جذب تورهای تخصصی، رونق گردشگری فرهنگی در شهرستان بستک و تقویت اقتصاد جوامع محلی دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی هرمزگان در پایان تصریح کرد: هدف نهایی ما تدوین برنامه‌ای منسجم برای مستندسازی علمی، ایجاد زیرساخت‌های حفاظتی و معرفی شایسته این میراث ارزشمند در سطوح ملی و بین‌المللی است تا سهم این سرزمین در تمدن بشری به جهانیان معرفی شود.

منبع: میراث فرهنگی هرمزگان