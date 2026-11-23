باشگاه خبرنگاران جوان- سید سعید شاهرخی در گفتگوی حضوری در برنامه ایران ما از شبکه رادیویی ایران، با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر لرستان در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و صنعتی اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر، مرز هوایی فرودگاه خرم‌آباد به عنوان یکی از مجهزترین فرودگاه‌های کشور مصوب شده و هم‌اکنون بستر لازم برای راه‌اندازی کارگو و توسعه مراودات صادراتی از این مسیر فراهم شده است.

همچنین با واگذاری ۶۶۶ هکتار از اراضی کشت و صنعت به بخش خصوصی، سومین منطقه ویژه اقتصادی استان در خرم‌آباد دایر شده که اجرای ۵ واحد بزرگ صنعتی تولید کود‌های شیمیایی با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان، کشور را از واردات این محصولات بی‌نیاز خواهد کرد و فاز گردشگری آن نیز تا بهمن‌ماه به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندار لرستان همچنین با اشاره به تفاهم صورت‌گرفته برای تخلیه پادگان نظامی و آزادسازی حریم قلعه تاریخی فلک‌الافلاک، از تعریف ۱۱ پروژه عمرانی و گردشگری در مرکز استان خبر داد و افزود نگاه مدیریت استان این است که میراث فرهنگی را اجتماعی کرده و با ایجاد فضا‌های سبز و زیست شبانه، منافع آن را مستقیماً به مردم هدیه کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عقب‌ماندگی‌های گذشته در مهار آب‌های سطحی استان پربارش لرستان، تأکید کرد که با تزریق اعتبارات جدید، عملیات اجرایی سد‌های معشوره، مخمل‌کوه، آب‌سرده بروجرد و عالی‌محمود با سرعت در حال پیگیری است تا با توسعه شبکه‌های پمپاژ، سهم اراضی آبی استان از ۲۳ درصد کنونی به میانگین کشوری نزدیک شود.