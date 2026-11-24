باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد از ابتدای ماه اوت و هم‌زمان با تشدید درگیری‌ها میان جنبش انصارالله و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، بیش از ۳۶۰ هزار نفر یمن را ترک کرده‌اند.

استفان دوجاریک در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد تأیید کرده است که از اول اوت تاکنون ۳۲۳ غیرنظامی در این درگیری‌ها کشته یا زخمی شده‌اند که از این تعداد، ۷۶ نفر جان باخته و ۲۴۷ نفر مجروح شده‌اند.

وی اظهار داشت: «کودکان بیش از یک‌سوم کل قربانیان و نیمی از کشته‌شدگان را تشکیل می‌دهند. به‌راحتی می‌توان تصور کرد که آمار واقعی احتمالاً بسیار بالاتر از این ارقام است.»

دوجاریک همچنین درباره بحران انسانی در یمن هشدار داد و خاطرنشان کرد که ادامه درگیری‌ها، روند ارسال کمک‌های حیاتی بشردوستانه را مختل می‌کند.

منبع: آناتولی