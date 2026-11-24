باشگاه خبرنگاران جوان - جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال تراکتور در نشست خبری پس از شکست تیمش مقابل الوصل امارات اظهار کرد: به محض شروع بازی، یک بازیکن را از دست دادیم و ۱۰ نفره شدیم. با وجود این شرایط، بازیکنان تا دقیقه ۶۰ و تا زمانی که توان بدنی داشتند، عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند و زحمت زیادی کشیدند. پس از آن، خستگی ناشی از سفر طولانی خودش را نشان داد و تیم دیگر توان لازم برای بازی‌سازی و جلو آمدن از محوطه ۱۸ قدم را نداشت.

او افزود: شرایط بدنی تیم مناسب نبود و نمی‌توانستیم برنامه‌های موردنظرمان را در زمین اجرا کنیم. تا دقیقه ۶۰ خوب بازی کردیم، اما معتقدم داور باید در دقیقه سوم بازیکن حریف را اخراج می‌کرد. متأسفانه با یک اشتباه ۱۰ نفره شدیم.

سرمربی تراکتور با اشاره به برخورد بازیکن الوصل با پارسا جعفری دروازه‌بان تراکتور گفت: منظورم صحنه برخورد بازیکن حریف با دروازه‌بان ماست. شدت این برخورد و بیهوش شدن جعفری در نیمه دوم، باعث نگرانی و ناراحتی اهالی فوتبال شد. امیدوارم اتفاق حادی رخ نداده باشد و خبر‌های خوبی از بیمارستان دریافت کنیم تا جعفری را در سلامت کامل در کنار خودمان داشته باشیم.

نکونام ادامه داد: در نیمه دوم و پس از دریافت گل دوم، با انجام تعویض‌ها تلاش کردیم نیرو‌های تازه‌ای به تیم تزریق کنیم. با این حال به دلیل تعویض‌های اجباری نتوانستیم به شرایط مورد نظر برسیم. از طرف خودم بابت این نتیجه عذرخواهی می‌کنم؛ چراکه این نتیجه به‌هیچ‌وجه بیانگر اختلاف سطح تراکتور و الوصل نیست.

او خاطرنشان کرد: روی کاغذ میزبان بودیم، اما در هر مرحله دو تا سه ساعت در فرودگاه معطل می‌شدیم و این بار این زمان به هفت ساعت رسید. بازیکنان شرایط بسیار سختی را تحمل کردند و به همه آنها خسته‌نباشید می‌گویم. با تمام وجود و جان‌ودل بازی کردند و عملکرد خوبی داشتند. حتی می‌توانستیم به گل برسیم و نتیجه را برگردانیم، اما در ادامه این اتفاق رخ نداد.

سرمربی تراکتور با انتقاد از مقامات فدراسیون فوتبال عنوان کرد: ناراحتی من از این است که افرادی در فدراسیون فوتبال ایران حضور دارند که از شرایط به‌وجودآمده برای ما خوشحال هستند؛ چراکه هیچ کمکی به تیم نکردند. هیچ تیمی در این مسابقات با شرایطی مشابه ما روبه‌رو نیست و چنین سختی‌هایی را تحمل نمی‌کند. این اتفاقات باعث مصدومیت چند بازیکن شده است. امیدوارم مصدومان تیم مشکل حادی نداشته باشند. وقتی بازیکن خسته باشد، احتمال آسیب‌دیدگی و مصدومیت او افزایش پیدا می‌کند. اشتباهات ناشی از خستگی است و این مسئله روی تصمیم‌گیری بازیکنان تأثیر می‌گذارد و شرایط را دشوار می‌کند.

نکونام با اشاره به تأثیر خستگی بر عملکرد بازیکنان اظهار کرد: ما دو روز قبل اصلاً تمرین نداشتیم و روز گذشته نیز تنها یک تمرین سبک انجام دادیم تا برای مسابقه آماده شویم. تیم تا دقیقه ۵۰ توان بدنی خوبی داشت و عملکرد مناسبی ارائه کرد. در ابتدای نیمه دوم یک موقعیت تک‌به‌تک را از دست دادیم و پس از آن تیم دیگر توان لازم را نداشت. نمی‌توانم از بازیکنانم ایراد بگیرم؛ آنها تمام توان خود را گذاشتند، اما دیگر قدرت بدنی لازم را نداشتند. در دقایق پایانی نیز به دلیل مصدومیت یکی از بازیکنان و با توجه به اینکه تعویض دیگری در اختیار نداشتیم، تیم ۹ نفره به بازی ادامه داد. پس از مصدومیت جعفری، دروازه‌بان جوان تیم وارد زمین شد و با این اتفاق، شرایط تیم دشوارتر شد.

نکونام تأکید کرد: در واقع فوتبالی در زمین جریان نداشت که بخواهیم درباره مسائل فنی آن صحبت کنیم. اتفاقاتی رخ داد و مشکلاتی برای ما به وجود آوردند و هیچ کمکی به تیم نشد. این شرایط به ما آسیب زد و مسابقات این تورنمنت را برایمان دشوار کرد؛ البته شرایط تیم در لیگ برتر خوب است.

او درباره اهمیت ریکاوری بازیکنان نیز گفت: ریکاوری در فوتبال اهمیت بسیار زیادی دارد. اینکه یک پرواز دو ساعته را در شرایطی طی کنیم که مجموع زمان سفر به ۱۸ ساعت برسد، واقعاً دشوار است. امیدوارم مصدومان مشکل خاصی نداشته باشند. اکنون باید به لیگ برتر برگردیم و شرایط تیم را مدیریت کنیم.

سرمربی تراکتور درباره شانس صعود این تیم نیز گفت: همچنان شانس صعود داریم، اما باید اتفاقات فوتبال را نیز پیش‌بینی کنیم که کار آسانی نیست. در دقایق ابتدایی بازی ۱۰ نفره شدیم. مقابل الشمال باید به پیروزی می‌رسیدیم و تیم عملکرد خوبی داشت، اما موقعیت‌های ما به گل تبدیل نشد. در دیدار مقابل نفتچی نیز به دلیل یک اشتباه ۱۰ نفره شدیم، اما آن اتفاق در دقیقه ۶۰ بازی رخ داد، نه در ابتدای مسابقه.

او افزود: در لیگ نخبگان آسیا تیم‌ها از بازیکنان باکیفیتی برخوردارند و حتی با کوچک‌ترین اشتباه جریمه می‌شوید؛ چه برسد به اینکه از ابتدای مسابقه ۱۰ نفره شوید. تیم ما هر زمان که با ۱۱ بازیکن به میدان رفته، عملکرد خوبی داشته است. اتفاقات واقعاً باعث ناراحتی من شده و متأسفانه کاری از دستم برنمی‌آید. این مشکلات و اتفاقات در طول فصل جاری برای تیم ما رخ داده است.