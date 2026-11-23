باشگاه خبدنگاران جوان- علی حسنوند دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان از بازداشت متهم به ضرب‌وشتم یک دانش‌آموز در شهرستان دورود خبر داد و گفت: این حادثه منجر به شکستگی پای دانش‌آموز شده و پرونده برای تعیین تکلیف نهایی و اعمال مجازات قانونی در حال رسیدگی است.

وی اظهار کرد: بر اساس گزارش دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود، یک دانش‌آموز بر اثر ضرب‌وشتم دچار شکستگی پا شده است.

وی با تأکید بر اینکه این اقدام مصداق ضرب‌وجرح عمدی و مغایر با قوانین آموزشی و حقوقی است، افزود: متهم پس از شناسایی و احراز وقوع ضرب‌وشتم و آسیب وارده، بلافاصله بازداشت و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان تصریح کرد: پرونده این حادثه در حال انجام تحقیقات است و پس از تکمیل روند رسیدگی، درباره آن تعیین تکلیف نهایی و مجازات‌های قانونی اعمال خواهد شد