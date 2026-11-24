باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مرادی پزشک تیم فوتبال تراکتور درباره آخرین وضعیت پارسا جعفری که در دقایق پایانی دیدار با الوصل بیهوش شد، گفت: او در دقیقه 3 یک ضربه از ناحیه گردن خورد. ما بررسی کردیم که خوشبختانه نشانه‌ای از ضربه حاد نبود. بین دو نیمه هم جعفری را بررسی کردیم و مشکل خاصی از نظر ضربه مغزی نداشت. او گفت کمی سرگیجه دارد، اما وضعیت این بازیکن را بررسی کردیم و چیزی ندیدیم.

او افزود: جعفری کارش را ادامه داد تا اینکه در دقایق پایانی آن اتفاق (بیهوش شدن) افتاد. ما سریع بالای سر او حاضر شدیم و دیدیم که با شوک پانیک همراه شده بود که با کاهش شدید قند خون همراه بود.