باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علیرضا بیرانوند بازیکن تیم ملی فوتبال درباره کسب جایزه مرد سال فوتبال آسیا اظهار کرد: این جایزه متعلق به من نیست و اجازه آن را از مردم گرفتم و به اینجا آوردم. اگر مردم نبودند، هیچ گاه به این جایگاهی که هستم، نمی‌رسیدم. همه مردم، چه کسانی که حمایت کردند و چه کسانی که انتقاد کردند، در این جایزه سهم دارند. به این مسئله فکر کردم که وقتی دروازه‌بانی دو بار نامزد مرد سال فوتبال آسیا می‌شود، شانس زیادی برای کسب جایزه دارد. وقتی بعد از ۷ سال دوباره یک دروازه‌بان نامزد مرد سال فوتبال آسیا می‌شود، این نشان می‌دهد که در این هفت سال عملکرد خوبی داشته‌ام. وقتی جزو نامزد‌های نهایی اعلام شدم، حس خیلی خوبی داشتم. بعد از اعلام اسامی نامزدها، خواب دیدم که این جایزه را به من دادند. اگر مردم، هواداران و رسانه‌ها نبودند، من این جایزه را نمی‌بردم.

او افزود: من ترس داشتم که ما برای انتخاب بهترین بازیکن سال آسیا لابی نداریم. اگر لابی داشتیم برای میزبانی استفاده می‌کردیم. طبق قانون AFC اگر کسی برنده جایزه بشود، اما در مراسم حضور نداشته باشد، جایزه به او تعلق نمی‌گیرد. وقتی سالم الدوساری را در کنفرانس خبری دیدم، استرس من دو برابر شد. در سال ۲۰۱۹ وقتی اعلام کردند که اکرم عفیف مرد سال فوتبال آسیا انتخاب شد، فقط جسم من به مراسم رفت و نمی‌خواستم به مراسم بروم.

بیرانوند گفت: رکورد پرتاب دست را در بازی با کره‌جنوبی در ورزشگاه آزادی شکستم. همچنین رکورد ضرب پا را هم در گینس دارم و در بازی پرسپولیس و ذوب‌آهن این رکورد را به جا گذاشتم.

او بیان کرد: تایلند خوب بود. من خیلی استرس داشتم و شب قبل از مراسم نخوابیدم. صبح خوابیدم و تا دم مراسم بیدار نشدم و در زدند بیدار نشدم و مجبور شدند از پایین کارت بیاورند تا وارد اتاق شوند و من را بیدار کنند.

دروازه بان ملی پوش گفت: خیلی هیجان داشتم. زمانی که کاندید‌ها را اعلام کردند، نزدیک بود روی صحنه بروم، اما حسین طیبی جلوی من را گرفت و گفت هنوز برنده را اعلام نکرده‌اند. من الکی به حسین گفتم می‌خواهم بروم سرویس بهداشتی تا این سوتی را جمع کنم.

بیرانوند تصریح کرد: با شیخ سلمان شوخی کردم. او گفت اگر پنج تا پنالتی بزنم، چندتا از آنها گل می‌شود و من هم گفتم شاید فقط یکی گل شود. بن‌سلمان گفت یک‌دانه هم برای او زیاد است و او برخورد خیلی خوبی داشت. من فکر کردم جایزه نقدی می‌دهند، اما خبری از جایزه نقدی نبود. به مهدی تاج گفتم برای جایزه نقدی آمده بودم!

او ادامه داد: پیش از خواندن متن در مراسم برترین‌های آسیا گفتم خدایا همین یک بار آبروی مردم ایران را بخرم! برای صحبت‌هایم خیلی تمرین کرده بودم. همه انتظار داشتند من خوب صحبت کنم و گفتم خدایا یک‌بار آبروی مردم ایران را بخرم. مدیررسانه تراکتور همراه ما بود. اگر او حضور نداشت واقعا لال بودیم. ماهی‌های آنجا عجیب بودند و یک ماهی برای ما آوردند که کاملا زنده بود.

بیرانوند خاطر نشان کرد: همیشه شوخ‌طبع بودم، اما باید در مراسم به بهترین شکل صحبت می‌کردم و نوع صحبت‌هایم را باید تغییر می‌دادم. جوان‌ها باید پیگیر این باشند که علیرضا بیرانوند چگونه مرد سال فوتبال آسیا شد. جدیدا فقط کار‌های منفی من را نشان می‌دهند. هیچ‌وقت به هیچ هواداری بی‌احترامی نکردم، اما انواع فحاشی‌ها به من شد، اما چیزی نگفتم. دو بار نامزد دریافت جایزه مرد سال فوتبال آسیا شدم و از یک خانواده ضعیف به این جایگاه رسیدم.

ا️و خاطر نشان کرد: ابعاد مثبت شخصیتی من را نشان بدهید. در برخی مواقع هیچ رسانه‌ای طرف من نبود و فقط خدا از من حمایت کرد. من بنده سفارشی خداوند هستم. هرکار خیری کردم، آن را رسانه‌ای نکردم و یک‌سری کار‌ها کردم که فقط خدا می‌داند. تنها امیدم بعد از خداوند به مردم لرستان است و هم‌شهری‌های من همیشه هوای من را داشته‌اند.

بیرانوند گفت: برخی لیدر‌های خیبر گفتند بیرانوند کاری برای لرستان نکرده است. وقتی سیل آمد، ۲۰ خاور وسیله به لرستان بردم. البته اجناس را من تهیه نکرده بودم و مردم به من اعتماد داشتند و کمک‌هایشان را رساندند. پدر و مادر‌ها فیلم سینمایی بیرو را به فرزندان خود نشان بدهند، اگر صبورتر بودم خیلی بالاتر بودم، به کار‌هایی که کردم احترام بگذارید.

دروازه بان تیم ملی فوتبال بیان کرد: کارت زرد داشتم و خطا کردم و باید از زمین اخراج می‌شدم، اما داور گفت به علت فحاشی‌ها به مادرت، کارت دیگری نمی‌دهم. داور تحت تاثیر قرار گرفته بود و حالا فرض کنید من چه فشاری را تحمل می‌کردم. با همین فشار‌ها بیشترین کلین‌شیت را ثبت کردم و با تراکتور قهرمان شدم.

او افزود: هواداران پرسپولیس در موفقیت من نقش داشتند و تشکر من از پرسپولیسی‌ها دلی بود، نه می‌خواستم به پرسپولیس برگردم و نه به دنبال عدم پیگیری شکایت پرسپولیس بودم، من اصلا فکر نمی‌کنم و در لحظه حرف می‌زنم. اگر تشکر نمی‌کردم به هواداران پرسپولیس خیانت کرده بودم. افراد زیادی در این راه به من کمک کردند. هواداران پرسپولیس چندین سال به من لطف داشتند و ۶ سال در این باشگاه حضور داشتم و قهرمانی دارم. واقعا از ته دل از هواداران پرسپولیس تشکر کردم. اگر از باشگاه پرسپولیس تشکر نمی‌کردم، خیانت در حق این باشگاه و هواداران بودو با این حرف‌ها دنبال برگشتن نبودم و با هیچ‌کدام از اعضای هیئت مدیره پرسپولیس در ارتباط نیستم.

بیرانوند بیان کرد: من با تراکتور قرارداد ۳ ساله امضا کردم، اما حجت کریمی که مدیر عامل بود قرارداد را امضا نکرد به خاطر همین می‌گویم که با تراکتور فعلا قراردادی ندارم. به آقای زنوزی گفتم به قراردادم متعهدم شما فقط آن را ثبت کنید، چون در این حالت من بازیکن شما نیستم و قراردادی ندارم، قرار بود آقای کریمی قرارداد را امضا کند، اما یک دفعه استعفا داد.

دروازه بان تیم ملی فوتبال عنوان کرد: شب قبل از مراسم مرد سال آسیا بالای ۲۰ بار عکسی که در میدان آزادی انداخته بودم را دیدم و با خودم گفتم چه کاری انجام دادم که الان اینجا هستم و می‌خواهم مرد سال آسیا شوم. به آن عکسی که در میدان آزادی انداختم افتخار می‌کنم. آن عکس برای زمانی است که برای اولین بار بدون اجازه پدر و مادرم به تهران آمدم. سختی بسیار زیادی کشیده‌ام. زمانی که آمدم تهران خانواده‌ام فکر می‌کردند دارم فوتبال بازی می‌کنم، اما در کارواش کار می‌کردم، یک زمانی بود که یک ماه فقط نان و چایی شیرین می‌خوردم.

او خاطر نشان کرد: زمانی که تیم نفت به لیگ برتر آمد، قراردادم ۸۰ میلیون تومان شد و رفتم ازدواج کردم. پادگانی که برای سربازی به آن رفتم از حضور من در آنجا یک مستند درست کرده‌اند. من در بازی با نفت آبادان واقعا مصدوم شده بودم، اما تصمیم گرفته بودم که حتما به سربازی بروم با اینکه قضاوت شدم. همین الان مو‌های من را با ماشین بزنی حرفی ندارم، چون سرباز هستم و ۱۸ ماه کسری خدمت دارم.

بیرانوند تصریح کرد: من تحت قرارداد فجرسپاسی هستم. محسن مسلمان گفت خداوند همیشه دست بیرانوند را می‌گیردو خدا هوای من را دارد، چون ساده و رک هستم و انسان دور‌ویی نیستم. من اگر می‌گویم باشگاه باید پول بازیکنان را بدهد، زیرا اوضاع دیگر بازیکنان را می‌دانم.