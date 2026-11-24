باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که هنوز پنجره نقل‌وانتقالات نیم‌فصل فوتبال ایران باز نشده، گمانه‌زنی‌ها درباره جابه‌جایی بازیکنان و برنامه نقل‌وانتقالاتی تیم‌های مطرح لیگ برتر از هم‌اکنون به گوش می‌رسد.

در همین راستا، طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر قرار گرفتن نام فرهان جعفری، هافبک تکنیکی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی، در لیست خرید مهدی تارتار برای تقویت پرسپولیس مطرح و حتی گفته شد باشگاه ملوان برای صدور رضایت نامه این بازیکن خواستار دریافت یک میلیون دلار شده است.

یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس ضمن تکذیب پیشنهاد یک میلیون دلاری برای صدور رضایت نامه فرهان جعفری گفت: نه ما پیشنهادی برای جذب جعفری دادیم و نه کسی رقم یک میلیون دلار را به ما داده است.