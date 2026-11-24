

به گزارش ایرنا، شینا انصاری دوشنبه شب در نشست شورای راهبری پارک ملی گلستان با حضور استانداران گلستان، سمنان و خراسان شمالی با اشاره به پیگیری اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح برای محیط‌بانان اظهار کرد: این موضوع را در ۲ سال گذشته به صورت جدی پیگیری کردیم و طرح اصلاح قانون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی شده و اکنون در نوبت طرح در صحن مجلس قرار دارد.

وی افزود: تصویب اصلاح این قانون با مواردی که سازمان حفاظت محیط زیست مدنظر دارد، می‌تواند در ارتقای حمایت‌های قضایی از محیط‌بانان نقش موثری داشته باشد.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه پارک ملی گلستان به عنوان قدیمی‌ترین پارک ملی کشور و یک ذخیره‌گاه ارزشمند از نظر غنای تنوع زیستی و اهمیت اکولوژیک فراتر از مرز‌های سیاسی و جغرافیایی است، متذکر شد: حفاظت از این منطقه نیازمند نگاه مشترک و مدیریت یکپارچه است.

شینا انصاری: اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح محیط‌بانان در نوبت طرح در صحن مجلس قرار دارد

انصاری با تاکید بر ضرورت توجه به جوامع محلی در برنامه‌های حفاظت محیط زیست افزود: حفاظت موثر، پویا و کارآمد از طبیعت بدون توجه به جوامع محلی امکان‌پذیر نیست و باید بهره‌برداری خردمندانه از منابع طبیعی را در کنار حفاظت مورد توجه قرار دهند.

وی با قدردانی از نگاه مشترک استانداران سه استان در زمینه حفاظت از پارک ملی گلستان گفت: رویکرد مدیریت یکپارچه و منسجم برای این ذخیره‌گاه ارزشمند اهمیت زیادی دارد و استانداران نیز بر انجام اقدامات حفاظتی در حد توان و ظرفیت استان‌های خود تاکید دارند.

انصاری با بیان اینکه نگاه استانداران سه استان گلستان، سمنان و خراسان شمالی به حفاظت از این ذخیره‌گاه ارزشمند، نگاهی بلند و فراتر از مرز‌های سیاسی و جغرافیایی است، متذکر شد: خدمات پارک ملی گلستان تنها مختص سه استان نیست و آثار و خدمات آن به سراسر کشور و حتی جهان می‌رسد از این رو حفاظت از این ذخیره‌گاه ارزشمند به همکاری همه استان‌ها و تقویت مدیریت یکپارچه و منسجم نیاز دارد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیش‌بینی ۳۲ میلیارد تومان اعتبار برای پارک ملی گلستان گفت: این اعتبار باید تخصیص پیدا کند و تامین آن نیز با توجه به شرایط بودجه‌ای و نقدینگی دولت انجام شود. با لحاظ همه واقعیت‌ها و جوانب پیگیری تامین منابع را انجام می‌دهیم.

وی پارک ملی گلستان را یکی از اولویت‌های همیشگی سازمان حفاظت محیط زیست دانست و تاکید کرد: این پارک در برنامه‌های مختلف سازمان از جمله هوشمندسازی به عنوان پایلوت مورد توجه قرار دارد.

شینا انصاری: اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح محیط‌بانان در نوبت طرح در صحن مجلس قرار دارد

انصاری با اشاره به مشکلات متعدد محیط زیستی کشور تصریح کرد: مجموعه‌ای از مسائل و معضلات محیط زیستی در طول دهه‌های گذشته انباشته شده و امروز با مشکلات پیچیده‌ای مواجه هستیم که راهکار‌های مقابله با آنها باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی کشور دنبال شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: شرایط اقتصادی، محدودیت منابع مالی، تحریم‌ها و پیامد‌های جنگ در ۲ سال گذشته بر روند حفاظت از طبیعت و محیط زیست تاثیر گذاشته و فعالیت‌های این حوزه را نیز تحت فشار قرار داده است.

وی با اشاره به برنامه سازمان حفاظت محیط زیست برای توسعه پایش هوشمند مناطق طبیعی توضیح داد: گزارش این برنامه را در هیات دولت ارائه کردم و رییس جمهور نیز دستور موکد به سازمان برنامه و بودجه داد تا چند منطقه به عنوان پایلوت پایش هوشمند با استفاده از فناوری‌های نوین را در دستور کار قرار دهند.

معاون رییس جمهور ادامه داد: وقوع جنگ و شرایط کشور تا حدودی روند اجرای این برنامه را به تعویق انداخت، اما تلاش ما این بود که حفاظت از طبیعت متوقف نشود و امروز نیز گزارش اولیه پایش‌های هوشمند در پارک ملی گلستان ارائه شد که نشان می‌دهد با وجود کند شدن روند کار در برخی مقاطع، برنامه‌ها را متوقف نکردیم.

انصاری کمبود جدی نیروی انسانی را یکی از مسائل مهم سازمان حفاظت محیط زیست دانست و یادآور شد: این کمبود تنها مختص پارک ملی گلستان نیست و در سایر مناطق حفاظت‌شده کشور نیز با آن مواجه هستیم. با وجود محدودیت جدی منابع مالی دولت امسال جذب ۴۸۰ محیط‌بان در سراسر کشور را پیگیری می‌کنیم و افزایش نیروی انسانی همچنان یکی از برنامه‌های مهم سازمان است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت توجه به کیفیت نیرو‌های حفاظتی در کنار افزایش تعداد آنها بیان کرد: علاوه بر تامین نیروی انسانی استفاده از نیرو‌های بومی نیز اهمیت دارد و خوشبختانه سازوکاری در پارک ملی گلستان فراهم شده تا از ظرفیت ۲۲ نیروی همیار با عنوان آتشبان استفاده شود.

معاون رییس جمهور تامین تجهیزات، امکانات خودرویی و پشتیبانی لجستیکی را از دیگر نیاز‌های مناطق حفاظت‌شده برشمرد و توضیح داد: سال گذشته ۲۳۵ خودرو برای تقویت امکانات استان‌ها تامین و تزریق شد، اما این تعداد خودرو پاسخگوی نیاز‌ها نیست.

وی با اشاره به افتتاح پاسگاه محیط‌بانی خشتی و بوم‌پایه در پارک ملی گلستان خاطرنشان کرد: این پاسگاه با سازگاری با طبیعت و اقلیم ساخته شده و رویکرد ما در حوزه گردشگری نیز باید به همین شکل باشد.

انصاری مشارکت نهاد‌های مردمی و تشکل‌های محیط زیستی را نیز ضروری دانست و یادآور شد: حمایت از مشارکت مردمی را صرفا اقدامی نمادین نمی‌دانیم و در پارک ملی گلستان نیز شاهد حضور فعالان مستقل محیط زیست و تشکل‌های مردم‌نهاد در عرصه حفاظت هستیم.

معاون رییس جمهور تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست و اداره‌های کل استان‌ها باید بستر‌های لازم را برای همکاری و مشارکت این تشکل‌ها فراهم کنند و در کنار آن مشارکت جوامع محلی نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

انصاری با تاکید بر اهمیت آموزش نیرو‌های محیط‌بانی گفت: آموزش‌هایی که به افزایش مهارت محیط‌بانان در ارتباط با جوامع محلی، نحوه برخورد با متخلفان و کنترل خشم کمک کند بسیار مهم است و می‌تواند در ارتقای عملکرد نیرو‌های حفاظتی موثر باشد.

وی از ظرفیت مجموعه‌های آموزشی برای طراحی و اجرای دوره‌های تخصصی در این زمینه استقبال کرد و افزود: آموزش‌های هدفمند می‌تواند به همکاران ما در تعامل بهتر با جوامع محلی و مدیریت موقعیت‌های دشوار کمک کند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به طرح موضوع کمبود مصوبات برای حفاظت از پارک ملی گلستان اظهار کرد: ممکن است در برخی موارد به مصوبات جدید نیاز داشته باشیم، اما معتقدم تمرکز باید بر اجرای مصوبات موجود باشد.

انصاری با اشاره به موضوع میان‌گذر پارک ملی گلستان گفت: میان‌گذر از جمله مواردی است که در شورای عالی مصوبه داشته، اما به دلیل تامین نشدن منابع مالی به اجرا نرسیده و پیگیری می‌کنیم تا مصوبات موجود دنبال شود و به نتیجه برسد.