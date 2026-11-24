باشگاه خبرنگاران جوان -حسین فردوسی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی دوشنبه در آیین معارفه مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارای یزد افزود: در این شرایط باید وضعیت فعالیت‌های اقتصادی را در نظر بگیریم و به نقش‌های مهم سازمان مالیاتی و نظام مالیاتی که تنظیم‌گری اقتصادی است توجه شود.

وی گفت: اگر فشاری بر فعالان اقتصادی وارد شود، مشکلات آن‌ها دوچندان می‌شود و اگر هم نتوانیم درآمدهای دولت را محقق کنیم دولت در تامین هزینه‌های عمومی با مشکل مواجه می‌شود و لازم است در این شرایط تعادلی ایجاد کنیم.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر دولت در تامین مالی با مشکل مواجه شود به ناچار سراغ برنامه‌هایی خواهد رفت که موجب ایجاد تورم و ناترازی می‌شود و تعادل اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.

فردوسی با بیان اینکه تامین مالی در توسعه کشور موثر است و از سوی دیگر تحقق درآمدهای مصوب استان در بازگشت اعتبارات به استان نیز نقش دارد گفت: استان یزد از نظر اقتصادی وضعیت خاصی دارد و شرایط استان ویژه‌تر است.

وی، نوسازی و بازسازی اقتصادی کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید با برنامه‌ریزی در سایه برنامه کلان ملی، اقتصاد موثری داشته باشیم و استان یزد در نظام اقتصادی کشور همچون گذشته بدرخشد و حضوری فعال داشته باشد.

حسین فردوسی با اشاره به نقش بخش های دولتی و خصوصی و فعالان اقتصادی در تحقق شعار وزارت اقتصاد گفت: تاکید ما بر سرمایه گذاری داخلی و خارجی است و وزارت اقتصاد هشت اولویت راهبردی را تدوین کرده که محور آن سرمایه گذاری است.

وی تقویت کسب و کار و سرمایه گذاری، توسعه نظام تامین مالی سرمایه گذاری و مولدسازی و نقش آن در سرمایه گذاری را از جمله این راهبردها برشمرد و اظهار داشت: وزارت اقتصاد برای هر یک از این بخش ها برنامه دارد و به زودی شاهد نتایج مثبت آن در اقتصاد کشور خواهیم بود.

وی با اظهار امیدواری از اینکه سرمایه گذاری بیش از گذشته تقویت شود گفت: کاهش تورم و تامین کالاهای اساسی، توسعه تجارت و فعال سازی کریدور شمال – جنوب کشور در برنامه وزارت اقتصاد قرار دارد.

همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد در این مراسم صنعتی بودن استان را یادآور شد و گفت: حدود یک هزار پروژه نیمه تمام صنعتی با پیشرفت بالای ۵۵ درصد در استان یزد وجود دارد که برای تکمیل آن ها باید چاره اندیشی کرد و منابع مالی آن ها تامین شود.

محمدرضا علمدار، وجود صنعتگران بزرگ در استان را نشانه متفاوت بودن یزد با سایر استان ها بیان کرد و گفت: در این شرایط جنگ نظامی و اقتصادی و بسته شدن صادرات و واردات، اقتصاد و دارایی مرکز ثقل اقتصادی استان است.

وی ضمن قدردانی از تلاش ها و فعالیت های مدیرکل قبلی این اداره کل گفت: مدیرکل جدید نیز با شرایط دشوار جنگ نظامی و اقتصادی آشناست و ما در این شرایط برای ادامه تولید برنامه داریم.

وی تاکید کرد: حوزه اقتصادی حوزه ای تخصصی است که باید پاسخگوی فعالان اقتصادی باشد و ما باید بتوانیم رتبه اقتصادی کشور را ارتقا دهیم.

وی ناترازی منابع بانکی را یادآور شد و تامین مالی واحدهای نیمه تمام را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید به دنبال روش های جدید تامین مالی برای به نتیجه رسیدن این واحدها باشیم و سرمایه در گردش واحدهای موجود را نیز حفظ کنیم.

همچنین مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان گفت: وجود حدود ۱۲ هزار کسب و کار خرد، کوچک،متوسط و بزرگ در حوزه های صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی در کنار ۶۰ هزار صنف فعال سبب شده است تا فضای کسب و کار استان بسیار ویژه باشد و بر همین مبنا استان یزد با سهم ۱.۵ درصدی از جمعیت کشور سهم ۲.۷ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دهد.

مرتضی محمودی، تامین مالی پروژه های نیمه تمام، استفاده از ظرفیت یزدی های خارج از کشور و تامین مالی کشور از طریق تحقق درآمدهای مالیاتی و مولدسازی دارایی های دولت را از ماموریت های خود بر مبنای سیاست های وزارت اقتصاد و استان اعلام کرد.

همچنین محمد دهقان منشادی مدیرکل سابق امور اقتصادی و دارایی یزد با قدردانی از بخش های مختلف اقتصادی به تشریح اقدامات و فعالیت های دوران مسئولیت خود پرداخت و گفت: تحول اقتصاد بدون تعامل امکان پذیر نیست و آنچه انجام شده، نتیجه اعتماد، همکاری، حمایت، همفکری و تعامل همه بخش ها بوده است.

در پایان با ابلاغ حکم انتصاب سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط معاون وزیر اقتصاد، مرتضی محمودی سکان اقتصاد استان را به دست گرفت.



