باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - سیدحمیدرضا مهاجرانی، نویسنده رمان «خونابه میناب»، با اشاره به مسئولیت اخلاقی نویسنده در روایت فجایع انسانی گفت: «نویسنده نباید فراموش کند که آنچه برای او موضوع نوشتن است، برای انسان دیگری ممکن است تمام زندگی، خاطرات و عزیزان ازدست‌رفته‌اش باشد.»

وی درباره مفهوم شجاعت در نویسندگی اظهار کرد: «شجاعت در نوشتن صرفاً به معنای پرداختن به موضوعات دشوار یا بیان صریح مواضع نیست. گاهی شجاعت واقعی آن است که نویسنده در برابر وسوسه اغراق، شعارزدگی، بهره‌برداری عاطفی و حتی خودنمایی ادبی مقاومت کند. باید بتواند حقیقت را ببیند، حتی اگر دیدن و نوشتن آن دشوار باشد.»

مهاجرانی با تأکید بر اهمیت شنیدن روایت انسان‌های رنج‌دیده افزود: «من معتقدم نویسنده در برابر انسان‌های رنج‌دیده، بیش از آنکه حق سخن گفتن داشته باشد، وظیفه درست شنیدن دارد. او باید صدای کسانی باشد که صدایشان شنیده نشده، اما نباید خود را جای آنان بنشاند یا ادعا کند که تمام رنجشان را درک کرده است.»

نویسنده رمان «خونابه میناب» درباره بازتاب این مسئولیت اخلاقی در ساختار اثر خود بیان کرد: «در «خونابه میناب» کوشیده‌ام این مسئولیت را در خود ساختار روایت نیز منعکس کنم. پرسش از شجاعت نوشتن، در حقیقت پرسش از این است که آیا ما حق داریم درباره رنج دیگری بنویسیم و اگر چنین حقی داریم، چگونه باید از آن استفاده کنیم؟»

وی ادامه داد: «به نظرم، نویسنده زمانی شایسته قلمی است که در دست دارد که بداند هر کلمه در برابر حقیقت زندگی انسان‌ها مسئول است.»

ادبیات؛ ابزاری برای مقاومت در برابر فراموشی

مهاجرانی درباره نقش ادبیات داستانی در ثبت و ماندگار کردن فجایع انسانی گفت: «من ادبیات را یکی از ماندگارترین ابزارهای مقاومت در برابر فراموشی می‌دانم. تاریخ ممکن است زمان وقوع یک حادثه، شمار قربانیان، نام مکان‌ها و جزئیات رسمی آن را ثبت کند، اما ادبیات می‌تواند آنچه را در میان این آمار و اسناد پنهان می‌ماند، برای نسل‌های بعد زنده نگه دارد: صدای انسان‌ها، عواطف ازدست‌رفته، رؤیاهای ناتمام و زندگی‌هایی که مسیرشان برای همیشه تغییر کرده است.»

وی با اشاره به ظرفیت ادبیات در انتقال تجربه‌های انسانی به نسل‌های آینده اظهار کرد: «یک گزارش ممکن است پس از مدتی از صدر اخبار کنار برود، اما یک رمان می‌تواند سال‌ها و حتی دهه‌ها بعد، خواننده‌ای را در نقطه‌ای دیگر از جهان با رنج انسانی در شهری دوردست روبه‌رو کند. این همان قدرت فراتر از زمان و مکان ادبیات است.»

این نویسنده درباره تأثیر ادبیات داستانی بر حافظه جمعی جامعه افزود: «به نظرم رسالت رمان صرفاً ثبت واقعه نیست. رمان می‌تواند حافظه جمعی را شکل دهد، پرسش‌های اخلاقی تازه‌ای پیش روی جامعه بگذارد و اجازه ندهد که یک فاجعه به عددی در کتاب‌های تاریخ یا خبری در آرشیو رسانه‌ها تقلیل پیدا کند.»

میناب باید در حافظه جمعی ما زنده بماند

مهاجرانی با اشاره به رویکرد خود در نگارش رمان «خونابه میناب» بیان کرد: «من در «خونابه میناب» کوشیده‌ام از همین ظرفیت استفاده کنم. برای من، میناب تنها موضوع یک رمان نیست. شهری است که باید در حافظه ما زنده بماند. دوست دارم خواننده پس از بستن کتاب، صرفاً درباره آنچه بر میناب گذشته است فکر نکند، بلکه درباره مسئولیت خود در برابر رنج انسان‌ها نیز بیندیشد.»

وی درباره پیام اصلی این اثر گفت: «اگر بخواهم پیام اصلی این کتاب را در یک جمله خلاصه کنم، می‌گویم: برای میناب گریه نکنید، به احترام میناب بایستید، چون میناب نه قربانی رنج‌ها، بلکه قهرمان عبور از رنج‌هاست.»

نویسنده رمان «خونابه میناب» ادامه داد: «گاهی بزرگ‌ترین خیانت به قربانیان یک فاجعه، فراموش کردن آنهاست و بزرگ‌ترین ادای احترام به آنان، تبدیل رنجشان به آگاهی، مسئولیت و حافظه‌ای زنده است.»

مهاجرانی در پایان خاطرنشان کرد: «ما دو جور درد داریم: دردی که ما را به درد می‌آورد و دردی که ما را تغییر می‌دهد. درد میناب دردی است تغییردهنده. باید تغییر کنیم. باید تغییر کنیم. باید تغییر کنیم.»

رمان «خونابه میناب» اثر سیدحمیدرضا مهاجرانی، به روایت زندگی و رنج خانواده‌های شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب می‌پردازد. نویسنده برای نگارش این اثر حدود یک ماه در میناب و روستاهای اطراف آن حضور داشته و با مردم، خانواده‌های شهدا و شاهدان حادثه گفت‌وگو کرده است.

مهاجرانی که از مترجمان ادبیات عرب و آثار نویسندگان فلسطین و مقاومت است، در این رمان کوشیده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ادبیات داستانی و فراتر رفتن از روایت صرفاً مستند و گزارشی، تصویری انسانی از رنج، سوگ و زندگی مردم میناب ارائه دهد.