باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از انفجار سه نفتکش متخلف در تنگه هرمز خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بر اساس گزارش‌های عملیاتی دریافتی، طی ساعات گذشته، سه فروند نفتکش متخلف در آب‌های تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین‌های دریایی، دچار انفجار و آتش‌سوزی بسیار شدید شدند.

یکی از این نفتکش‌ها در سواحل جنوبی و دو فروند دیگر در شرق تنگه هرمز، در حالی که تحت پوشش و اسکورت هوایی گسترده ارتش متجاوز آمریکا قرار داشتند، با مین‌های دریایی برخورد کرده و در پی انفجار‌های شدید، طعمه حریق شدند.

اسکورت هوایی ارتش آمریکا نتوانست مانع وقوع این حوادث شود. تصاویر مربوط به انفجار و آتش‌سوزی این شناور‌ها طی ساعات آینده منتشر خواهد شد.

نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند: تنگه هرمز محل آزمودن مسیر‌های غیرمجاز و نادیده گرفتن هشدار‌های دریایی نیست. به مالکان، فرماندهان و شرکت‌های کشتیرانی هشدار داده می‌شود که پوشش و اسکورت نظامی ارتش آمریکا، جایگزین رعایت مقررات دریانوردی و دستورالعمل‌های مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه نخواهد بود.

هرگونه تردد از مسیر‌های غیرمجاز و بی‌اعتنایی به هشدار‌های ابلاغ‌شده، تخلف و همکاری با نیرو‌های متجاوز محسوب شده و با آن مطابق مقررات اعلامی، با قاطعیت برخورد خواهد شد.