باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در حاشیه اختتامیه سمینار رؤسای دفاتر استانی با اشاره به ظرفیت‌های استان‌های کشور گفت: محاصره زمینی ایران تقریباً غیرممکن است؛ چه به دلیل وسعت کشور و چه به دلیل تعدد استان‌ها که هر یک ظرفیت‌های متنوعی دارند.

وی با اشاره به ارتباطات گسترده استان‌های ایران با استان‌های هم‌جوار در کشور‌های همسایه افزود: تردد زیاد، پیوند‌های مردمی و ریشه‌های تاریخی و فرهنگی دو سوی مرز، ظرفیت‌هایی در استان‌های کشور، به‌ویژه استان‌های مرزی، ایجاد کرده است که به کمک آنها می‌توان آنچه را دشمن می‌خواهد به روی ما ببندد، باز کرد.

عراقچی با تأکید بر ضرورت مقابله با فشار‌های تحریمی تصریح کرد: وظیفه مجموعه کشور و مردم این است که دشمنان را از اعمال تحریم ناامید کنیم. بهترین راه مقابله با این فشار‌ها آن است که تحریم‌کنندگان را از رسیدن به اهدافشان ناامید کنیم تا بدانند این ابزار کارایی ندارد و نخواهد داشت.

وزیر امور خارجه در عین حال تأکید کرد: این به معنای کنار گذاشتن وظیفه دیگر وزارت امور خارجه، یعنی گشودن راه‌های دیپلماتیک برای مذاکره و رفع تحریم‌ها نیست و آن مسیر نیز به جای خود جریان دارد.

منبع: مهر