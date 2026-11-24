باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مهندس شاهرخی با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های سدسازی لرستان از اختصاص ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به سد معشوره در جریان سفر رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: پروژه‌ای که طی ۲۰ سال گذشته تنها ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده بود، اکنون با شتاب گرفتن عملیات اجرایی به مراحل احداث دیواره رسیده است. وی همچنین از اختصاص یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار به سد مخمل‌کوه و عزم جدی برای آبگیری این سد تا پایان دولت خبر داد

مهندس شاهرخی، با اشاره به روند اجرای طرح‌های مهم عمرانی و آبی استان، تأمین اعتبار و تسریع در تکمیل سدهای لرستان را از اولویت‌های مهم مدیریت استان برشمرد.

وی با اشاره به وضعیت سد معشوره اظهار کرد: این پروژه مهم طی ۲۰ سال گذشته مجموعاً تنها ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار داشته است، اما با پیگیری‌های انجام‌شده و در جریان سفر رئیس‌جمهور، ۲.۱ همت اعتبار برای آن جذب شد که این موضوع زمینه شتاب‌گیری عملیات اجرایی پروژه را فراهم کرده و سد اکنون به مراحل اجرای دیواره رسیده است.

شاهرخی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت سد مخمل‌کوه افزود: یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص یافته و با جدیت و برنامه‌ریزی انجام‌شده، مصمم هستیم تا پایان فعالیت دولت، عملیات آبگیری سد مخمل‌کوه انجام شود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت سایر پروژه‌های سدسازی استان تصریح کرد: سدهای آبسرده بروجرد و عالی محمود الیگودرز نیز از پیشرفت مناسبی برخوردار هستند و تلاش مجموعه مدیریت استان بر این است که پروژه‌هایی که از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردارند، با تأمین منابع مالی و پیگیری مستمر در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله بهره‌برداری برسند.

هدف‌گذاری برای رساندن آبیاری اراضی لرستان به میانگین کشور

مهندس شاهرخی در بخش دیگری از، تکمیل سدهای در دست اجرا را اقدامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های آبی و کشاورزی استان دانست و خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم سدهایی که پیشرفت مطلوبی دارند، تکمیل شوند تا با بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایجادشده، میانگین آبیاری اراضی کشاورزی لرستان به ۴۵ درصد، یعنی میانگین کشور، برسد.

تکمیل پروژه‌های سدسازی در لرستان، علاوه بر تقویت منابع تأمین آب، می‌تواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی، افزایش بهره‌وری اراضی، مدیریت منابع آب و ایجاد زمینه رونق اقتصادی در مناطق مختلف استان ایفا کند؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند تداوم تأمین اعتبار، نظارت مستمر و شتاب‌بخشی به روند اجرای طرح‌هاست.