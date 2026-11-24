باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد - در دویست و هفتادمین شب تجمع ملت مبعوث کرمان از پرچم اهدایی رهبر انقلاب به میدان آزادی کرمان، رونمایی شد.

در این مراسم که با حضور حداکثری مردم و شعار‌های این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل، پرچم بزرگ جمهوری اسلامی‌ایران با پشت نویسی امضای رهبر عزیزمان در میدان آزادی به نمایش درآمد.

قبل از ورود پرچم به میدان جمعیت زیادی منتظرند تا هدیه رهبری را از نزدیک ببینند، پرچم زیبای ایران که توسط جانبازان میدان آزادی باز شد همه چشم ها نمناک شد؛ بالاخره بوی یوسف آمد و بعد از مدتها چشم انتظاری خبری از یار شنیدند.

قرار است این پرچم اهدایی در میدان آیینی آزادی کرمان به اهتزاز درآید و هرشب توسط علمداران میدان حرکت داده شود.