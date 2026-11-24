باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «وال‌استریت ژورنال» از حضور نیرو‌های ویژه اوکراینی در غرب لیبی خبر داد و نوشت این نیرو‌ها طی ماه‌ها، تحرکات کشتی‌های جنگی و تجاری روسیه در دریای مدیترانه را زیر نظر گرفته بودند تا زمینه حملات به دو کشتی روسی در نزدیکی سواحل لیبی را فراهم کنند.

این روزنامه آمریکایی به نقل از یک مقام نظامی اوکراین گزارش داد که نیرو‌های این کشور، هفت پهپاد دریایی مجهز به مواد منفجره را از یک کشتی در دریای مدیترانه و در نزدیکی سواحل شمال آفریقا به سمت یک کشتی جنگی و یک کشتی باری روسیه شلیک کردند؛ حمله‌ای که به انفجار و غرق شدن هر دو کشتی انجامید.

این مقام اوکراینی توضیح داد که بیشتر پهپاد‌های دریایی مستقیما کشتی جنگی روسیه از نوع «کوروت مرکوری» را هدف قرار دادند، در حالی که دست‌کم یک پهپاد دریایی به کشتی باری «ام‌وی آنگارا» اصابت کرد.

در همین زمینه، این روزنامه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که نیرو‌های اوکراینی مستقر در غرب لیبی، طی سال گذشته حملات خرابکارانه‌ای را در دریای مدیترانه انجام داده‌اند که دست‌کم سه کشتی مرتبط با روسیه را هدف قرار داده است.

وال‌استریت ژورنال با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و ارزیابی‌های امنیتی اعلام کرد که مسکو اخیرا برای گسترش نفوذ خود، انتقال محموله‌های نظامی به شرق لیبی را افزایش داده است. این روزنامه افزود کشتی‌های باری روسیه که این تجهیزات را منتقل می‌کنند، اغلب با اسکورت دریایی نظامی همراه هستند.

توافقی محرمانه

خبرگزاری «آسوشیتدپرس» نیز به نقل از مقام‌های لیبیایی گزارش داد که نیرو‌های اوکراینی بر اساس یک «توافق محرمانه» مورد تایید دولت غرب لیبی، در این منطقه فعالیت می‌کنند و در ماه مارس گذشته از خاک لیبی برای حمله به یک نفتکش روسی در دریای مدیترانه استفاده کرده‌اند.

آسوشیتدپرس همچنین به نقل از مقام‌های اوکراینی نوشت که نیرو‌های این کشور در غرب لیبی، در چارچوب تلاش‌های گسترده‌تر برای مقابله با نفوذ و منافع روسیه در منطقه فعالیت می‌کنند. به گفته این مقام‌ها، بیشتر این نیرو‌ها متخصص پهپاد هستند.

این خبرگزاری گزارش داد که نیرو‌های اوکراینی در غرب لیبی عمدتا پایگاه هوایی شهر ساحلی مصراته را به‌عنوان مقر عملیات خود در اختیار دارند و در کنار آن، از دیگر مراکز نظامی در طرابلس، پایتخت، و شهر ساحلی زاویه نیز استفاده می‌کنند.

در همین زمینه، آسوشیتدپرس به نقل از دو مقام لیبیایی در شرق این کشور که از روند تحقیقات مشترک لیبی و روسیه مطلع هستند، گزارش داد که پهپاد‌های دریایی اوکراینی که کشتی روسی را هدف قرار دادند، از پایگاهی تحت مدیریت نیرو‌های اوکراینی در غرب لیبی به پرواز درآمده‌اند.

گسترش دامنه حملات

اوکراین روز دوشنبه مسئولیت حمله به دو کشتی روسی در نزدیکی سواحل بنغازی در شرق لیبی را بر عهده گرفت.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد که نیرو‌های کشورش کشتی جنگی روسیه از نوع «کوروت مرکوری» را در نزدیکی سواحل لیبی غرق کرده‌اند.

او همچنین گفت که حمله، کشتی باری روسیه با نام «ام‌وی آنگارا» را هدف قرار داده و به نابودی یک بالگرد جنگی از نوع «کا-۲۷» که این کشتی را اسکورت می‌کرد، نیز منجر شده است.

این حملات جدید اوکراین در چارچوب گسترش دامنه حملات دوربرد این کشور علیه منافع روسیه صورت می‌گیرد. این حملات تنها دو روز پس از حمله پهپادی منتسب به اوکراین به یک کشتی باری روسیه در خلیج فنلاند انجام شد.

این عملیات‌ها بخشی از راهبرد کی‌یف برای گسترش دامنه حملات به منافع نظامی و دریایی روسیه به شمار می‌روند. اوکراین از زمان آغاز جنگ در فوریه ۲۰۲۲، بار‌ها از پهپاد‌های دریایی و موشک‌ها برای هدف قرار دادن کشتی‌های جنگی و تاسیسات دریایی روسیه در دریای سیاه استفاده کرده است.

پس از حمله در نزدیکی بنغازی، مقام‌های شرق لیبی که تحت نفوذ خلیفه حفتر، ژنرال بازنشسته، قرار دارند، از هیئت سازمان ملل خواستند درباره حضور نیرو‌های اوکراینی در غرب این کشور تحقیقاتی بین‌المللی انجام دهد؛ منطقه‌ای که تحت کنترل دولت مستقر در طرابلس و به‌رسمیت‌شناخته‌شده از سوی جامعه بین‌المللی است.

همچنین وزارت خارجه لیبی روز دوشنبه و پیش از این، نگرانی و اعتراض شدید خود را نسبت به اظهارات رئیس‌جمهور اوکراین درباره انجام عملیات نظامی علیه شناور‌های روسی در اطراف شهر بنغازی اعلام کرد و بر محکومیت قاطع هرگونه عملیات نظامی خارجی در خاک یا آب‌های سرزمینی لیبی تاکید کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای تصریح کرد که حاکمیت لیبی، وحدت سرزمینی و امنیت آب‌های منطقه‌ای این کشور، «اصولی ثابت و غیرقابل‌مذاکره» هستند.

وزارت خارجه لیبی بار دیگر تاکید کرد که این کشور طرفی در مناقشه روسیه و اوکراین نیست و تحت هیچ بهانه‌ای پذیرفته نخواهد شد که به این درگیری کشانده شود؛ به گفته این بیانیه، چنین اقدامی غیرقابل‌قبول است.

منبع: الجزیره