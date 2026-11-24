باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - یونس رنجکش، مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و امور اشتغال گیلان و دبیر اجرایی رویداد سرمایه‌گذاری استان گیلان در گفتگو با خبرنگار ما گفت : گیلان ظرفیت های بالایی در حوزه های مختلف کشاورزی، گردشگری ، تجارت ، صنعتی و دریایی دارد.

دبیر اجرایی رویداد سرمایه‌گذاری استان گیلان با بیان اینکه برگزاری چنین رویدادهایی زمینه جذب سرمایه گذار را فراهم می کند، افزود : در کنار این رویداد سرمایه گذاری ۴۰غرفه از ظرفیت های شهرستان های گیلان راه اندازی شد.

وی افزود: فرصت های سرمایه گذاری در این نمایشگاه این رویداد عنوان شد، و هریک از سرمایه گذاران با بازدید ازاین ظرفیت ها فعالیت ها و قرار داد های اولیه برای انجام فعالیت های اقتصادی در استان را منعقد کردند.

دبیر اجرایی رویداد سرمایه‌گذاری استان گیلان تصریح کرد: در نمایشگاه رویداد سرمایه گذاری گیلان همه شهرستانهای استان شرکت داشتند، سرمایه گذاران با حضور در این نمایشگاه‌ها با ظرفیت های هر شهرستان آشنا شدند.

رنجکش تصریح کرد : حدود ۱۰۰۰سرمایه گذار از سراسر کشور در نخستین رویداد سرمایه گذاری استان دعوت شدند.

وی اظهار کرد : سال آینده نیز این رویداد با ظرفیت های بیشتر سرمایه گذاری در استان برگزار می شود.

دبیر اجرایی رویداد سرمایه‌گذاری استان گیلان خاطر نشان ساخت : با حضور سرمایه گذاران در گیلان زمینه اشتغال پایدار برای جوانان این استان فراهم می شود.

رنجکش اظهار کرد : گیلان علاوه بر گردشگری و طبیعت بکر دارای ظرفیت های کشاورزی ، تولیدی و صنعتی است این موقعیت ها فرصتی برای حضور سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در این حوزه ها است .