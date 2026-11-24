باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در قاب تماشایی پاییز، قلعه تاریخی فلک‌الافلاک جلوه‌ای متفاوت و خیال‌انگیز به خود گرفته است؛ جایی که معماری استوار و کهن این دژ تاریخی با رنگ‌آمیزی دل‌انگیز طبیعت پاییزی درهم می‌آمیزد و تصویری ماندگار از زیبایی‌های بی‌بدیل لرستان خلق می‌کند.

این اثر ارزشمند تاریخی که بر فراز تپه‌ای در قلب شهر خرم‌آباد خودنمایی می‌کند، نه‌تنها یکی از مهم‌ترین نمادهای هویت تاریخی و فرهنگی لرستان، بلکه از شاخص‌ترین جاذبه‌های گردشگری غرب کشور به شمار می‌رود.

ترکیب دیوارهای کهن قلعه با درختان رنگارنگ پاییزی، منظره‌ای تماشایی پدید آورده است؛ منظره‌ای که هر بیننده‌ای را به مکث، تماشا و ثبت لحظه‌ای از شکوه طبیعت و تاریخ دعوت می‌کند.

فلک‌الافلاک در این روزهای پاییزی بار دیگر یادآور این حقیقت است که لرستان، سرزمین تاریخ، تمدن، طبیعت بکر و زیبایی‌های تمام‌نشدنی است؛ سرزمینی که هر گوشه آن داستانی برای روایت و تصویری برای شگفت‌زده کردن چشم‌ها دارد.