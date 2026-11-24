باشگاه خبرنگاران جوان - «نخست قلم و کاغذ را از دست او بگیرید و نگذارید چیزی برایم بنویسد؛ سحری در قلم و کلام اوست که اگر خطش را ببینم، فریب می‌خورم و رهایش می‌کنم!»

این فرمان «محمدشاه قاجار» در تیرماه سال ۱۲۱۴ شمسی (۱۹۱ سال قبل) در باغ نگارستان تهران بود؛ دستوری که سرآغاز یکی از تلخ‌ترین تراژدی‌های تاریخ معاصر ایران شد.

قربانی، کسی نبود جز «میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی»؛ سیاستمدار کاردان، نویسنده چیره‌دست و مردی که تاج و تخت را از میان خاکستر جنگ‌های داخلی بیرون کشید و بر سر محمدشاه گذاشت، اما پادشاهِ بدگمان و زودباور با دست خودش، عقل منفصل و تکیه‌گاه کشور را در تاریکی حوض‌خانه خفه کرد تا راه برای سقوط اداری کشور و دخالت بیگانگان کاملاً باز شود.

ماجرا از مهرماه ۱۲۱۳ شمسی و مرگ «فتحعلی‌شاه قاجار» در اصفهان آغاز شد. با درگذشت او، کشوری که هنوز زخم عهدنامه‌های ننگین گلستان و ترکمانچای را بر تن داشت، یک‌باره در لبه پرتگاه تجزیه و جنگ داخلی قرار گرفت.

طبق نوشته‌های «جهانگیرمیرزا» (نوه فتحعلی‌شاه)، شاهِ درگذشته هنگام مرگ ۵۳ پسر و نزدیک به ۶۰ دختر داشت؛ جمعیت انبوهی از شاهزادگان مغرور که هر یک در گوشه‌ای از ایران ادعای سلطنت کردند.

در تهران، «علی‌شاه ظل‌السلطان» (پسر دهم فتحعلی‌شاه) به محض شنیدن خبر مرگ پدر در اصفهان، خود را به پایتخت رساند و با بذل و بخشش‌های بی‌حساب و پول‌پاشی، گروهی از اوباش تهران را به نام سرباز دور خود جمع کرد و نود روز بساط پادشاهی راه انداخت.

او حتی بازوبند فتحعلی‌شاه (یک‌پارچه الماس «دریای نور» به وزن ۴۰ گرم) را که «علینقی‌میرزا رکن‌الدوله» از اصفهان آورده بود، بر بازو بست و «محمدجعفرخان کاشی» را وزیر خود کرد تا با خرید مشروعیت، قدرت را قبضه کند. همزمان در شیراز و کرمان نیز شاهزادگانی، چون «حسینعلی‌میرزا فرمانفرما» و «حسنعلی‌میرزا شجاع‌السلطنه» به نام خود سکه زدند و خطبه خواندند.

در آن روز‌های بحرانی، این «میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی» بود که وارد میدان شد. او که سال‌ها در دستگاه ولیعهد فقید، «عباس‌میرزا»، تجربه اندوخته و تربیت «محمدمیرزا» (ولیعهد رسمی) را بر عهده داشت، با تدبیر و هوشمندی طومار شورش‌ها را در هم پیچید.

قائم‌مقام ابتدا بدون خونریزی دو برادر سرکش ولیعهد در تبریز یعنی «جهانگیرمیرزا» و «خسرومیرزا» را بازداشت کرد و سپس سپاهی منظم را با همراهی افسرانی، چون «راولینسن» انگلیسی به سمت تهران فرستاد.

این سپاه در منطقه «سیادهن» (تاکستان امروزی در ۴۰ کیلومتری غرب قزوین) با ۱۵ هزار نفر از نیرو‌های ظل‌السلطان که به فرماندهی «امام‌ویردی‌میرزا ایلخانی» برای تصرف آذربایجان آمده بودند، روبه‌رو شد.

با یک برخورد مختصر، ارتش پوشالی مدعی پایتخت روحیه خود را باخت و تسلیم شد. سرانجام در دی‌ماه ۱۲۱۳ شمسی (رمضان ۱۲۵۰ قمری)، محمدشاه به همراه قائم‌مقام و سفرای روس و انگلیس وارد تهران شد، تاج‌گذاری کرد و بساط سلطنت ۹۰ روزه ظل‌السلطان را برچید.

قائم‌مقام برای سرکوب شورش جنوب نیز «فیروزمیرزا» را با «منوچهرخان معتمدالدوله» و «لیندسی» (افسر انگلیسی) و پنج هزار سرباز روانه فارس کرد که با فرار اطرافیان فرمانفرما، غائله جنوب هم خوابید و شجاع‌السلطنه دستگیر و به امر شاه کور شد.

قائم‌مقام به پاداش نجات کشور از این خطر بزرگ، به مقام صدارت عظمی رسید. او که از سستی اراده، ضعف مزاج و بی‌توجهی محمدشاه به امور مملکت به خوبی آگاه بود، تمام کار‌های کشوری و لشکری را شخصاً اداره می‌کرد و به دلیل بدگمانی به اطرافیان فاسد شاه، هیچ‌کس را در اداره امور شریک نمی‌کرد.

او حتی برای حفظ امنیت، قراولان و نگهبانان مخصوص حرمسرای شاه را جابه‌جا کرد. اما همین استقلال رأی، اقتدار و کوتاه کردن دست رانت‌خواران، به مذاق درباریان چاپلوس خوش نیامد.

بدخواهان که راه ترقی و سوءاستفاده خود را بسته می‌دیدند، شبانه‌روز در گوش محمدشاه خواندند که قدرت روزافزون صدراعظم، سلطنت او را به نابودی می‌کشاند.

آنها تغییر نگهبانان اندرونی را نشانه سوءنیت قائم‌مقام جلوه دادند و به دروغ به شاه تلقین کردند که او پنهانی با ظل‌السلطان مخلوع ارتباط گرفته و نقشه براندازی کشیده است.

«جهانگیرمیرزا» که خود زخم خورده از قائم مقام بود، در کتاب خود مدعی شده که قائم‌مقام به واسطه‌ای گفته بود دوباره شاه شدن ظل‌السلطان «مثل آب خوردن آسان است»؛ جمله‌ای که مخالفان از آن برای پرونده‌سازی علیه صدراعظم استفاده کردند.

محمدشاهِ کم‌اراده که دائم پای صحبت دشمنان قائم‌مقام می‌نشست، مرعوب شد و حکم قتل معمار تاج‌وتخت خود را امضا کرد. در تیرماه ۱۲۱۴ شمسی، شاه صدراعظم را به باغ نگارستان توقفگاه موقت خود برای رفتن به ییلاق احضار کرد.

وقتی قائم‌مقام به همراه منشیان و نزدیکانش وارد باغ شد، فراشان خلوت مانع ورود همراهان شدند و او را تنها به عمارت اندرون بردند. لحظاتی بعد، «اسماعیل‌خان قراچه‌داغی» (رئیس فراش‌های خلوت) فرمان قتل شاه را به او ابلاغ کرد.

«محمدتقی لسان‌الملک سپهر» در کتاب خود از لحظه بازداشت او آورده است: شاه دستور داد فوراً قلم و کاغذ را از دست قائم‌مقام بگیرند تا نتواند با جادوی کلامش نظر پادشاه را برگرداند.

دژخیمان او را در بیغوله‌ای به نام «حوض‌خانه» زندانی کردند و پس از چند روز، در سکوت شب شنبه، او را خفه کردند.

شاه و درباریان که از شورش مردم تهران می‌ترسیدند، خبر قتل را چند روز پنهان نگه داشتند و پیکر این سیاستمدار وطن‌پرست را شبانه در جوار حرم حضرت عبدالعظیم (ع) در شهر ری به خاک سپردند. همزمان فرزندان و بستگان او نیز در سراسر کشور بازداشت شدند.

با حذف قائم‌مقام، محمدشاه معلم و مرشد دوران کودکی‌اش، «حاج میرزا آغاسی» را به صدارت نشاند و افرادی همچون «میرزا آقاخان نوری» از چهره‌های وابسته به سیاست بریتانیا، بر مسند وزارت تکیه زدند. قتل قائم‌مقام تنها حذف یک مدیر لایق نبود؛ بلکه ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به استقلال اداری ایران بود که دروازه‌های کشور را به روی نفوذ بیگانگان و انحطاط عصر قاجار گشود.

منبع: فارس