باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - قیروکارزین با برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب و ظرفیت‌های کم‌نظیر کشاورزی، این روز‌ها میزبان پایان و اوج فعالیت‌های زراعی بخش مهمی از محصولات تجاری و فرآوری‌محور است؛ به‌طوری‌که هم‌زمان با پایان برداشت خیار سبز پاییزه و ثبت تولید بیش از ۱۲ هزار تن از این محصول، برداشت ۳ هزار تن نعنا و فرآوری صد‌ها هزار لیتر عرق نعنا نیز در این شهرستان رونق چشمگیری یافته است.

پایان برداشت خیار سبز پاییزه و عرضه ۱۲ هزار تن محصول به بازار

محمد حیدری با اعلام خبر پایان عملیات برداشت خیار سبز پاییزه اظهار کرد: امسال این محصول در سطح ۳۷۵ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان کشت شد که با متوسط عملکرد ۳۰ تا ۳۵ تن در هکتار، در مجموع بیش از ۱۲ هزار تن خیار سبز برداشت و روانه بازار مصرف شد.

او با اشاره به کاربرد عمده این محصول افزود: بیش از ۹۰ درصد خیار سبز تولیدی قیروکارزین در صنایع تبدیلی برای تهیه خیارشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و مابقی نیز به مصرف تازه‌خوری می‌رسد.

حیدری همچنین خاطرنشان کرد که کشت و برداشت این محصول سهم بسزایی در اشتغال‌زایی داشته و زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۲ هزار نفر را به‌صورت فصلی در منطقه فراهم کرده است.

برداشت ۳ هزار تن نعنا و پیش‌بینی استحصال ۶۰۰ هزار لیتر عرق نعنا

مدیر جهاد کشاورزی قیروکارزین در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به ظرفیت‌های تولید گیاهان دارویی و معطر در این شهرستان، از برداشت نعنا از سطح ۲۰۰ هکتار از اراضی منطقه خبر داد و گفت: برداشت نعنا در این شهرستان از مهرماه آغاز شده و تا اواخر بهمن‌ماه ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال ۳ هزار تن محصول از مزارع برداشت شود.

او تصریح کرد: با توجه به فعالیت کارگاه‌های عرق‌گیری در شهرستان، بخش عمده‌ای از نعناع برداشت‌شده به این واحد‌ها منتقل می‌شود؛ به‌طوری‌که برآورد‌ها نشان می‌دهد از هر هکتار حدود ۳۰ هزار لیتر عرق نعنا استحصال شده و در مجموع ظرفیت تولید این محصول به حدود ۶۰۰ هزار لیتر بالغ شود.

حیدری با بیان اینکه برداشت نعنا در طول سال در سه مرحله و عمدتاً به‌صورت دستی انجام می‌شود، تأکید کرد: این فرآیند علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و قابلیت عرضه در بازار‌های داخلی و خارجی، فرصت‌های شغلی فصلی مناسبی را برای نیروی کار محلی ایجاد کرده است.

در مجموع، تقارن این دو رویداد مهم تولیدی در قیروکارزین، گواهی بر پویایی بخش کشاورزی استان فارس در حوزه محصولات با ارزش افزوده بالا، توسعه صنایع تبدیلی و تقویت معیشت کشاورزان و بهره‌برداران محلی است.