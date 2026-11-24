باشگاه خبرنگاران جوان - حیدرعلی نصر مشاور مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در حاشیه سفر به مازندران و دیدار با مدیرکل و کارکنان اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان در ساری، از تلاش‌های این مجموعه در تأمین، ترخیص و تخلیه کالا‌های اساسی قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش بنادر شمالی کشور در واردات گندم و روغن خام خوراکی گفت: اگرچه ظرفیت کشتی‌های ورودی به بنادر شمالی در مقایسه با بنادر جنوبی کمتر است، اما فرآیند‌های اداری، ترخیص و تخلیه هر کشتی، مسئولیت‌ها و زحمات قابل توجهی دارد.

نصر افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون عملیات ترخیص و تخلیه ۷۱ کشتی حامل گندم و روغن در بنادر مازندران انجام شده که حاصل تلاش و پیگیری کارکنان و دستگاه‌های مرتبط است.

مشاور مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اهمیت تأمین مستمر کالا‌های اساسی گفت: تأمین برنج، روغن، شکر و به‌ویژه گندم به‌عنوان ماده اولیه تولید نان، از مسئولیت‌های مهم مجموعه‌های فعال در این حوزه است و گندم جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری، مسئولیت‌پذیری و هم‌افزایی مجموعه‌های استانی، مأموریت تأمین پایدار کالا‌های اساسی کشور به‌خوبی دنبال شود.