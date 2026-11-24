\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u0645\u0631\u0636\u06cc\u0647 \u0627\u0644\u0633\u0627\u062f\u0627\u062a \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u0631\u0627\u062f - \u0646\u0627\u0632\u0646\u06cc\u0646 \u0631\u0642\u06cc\u0647 \u062f\u062e\u062a\u0631 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646 \u06f1\u06f2 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0686\u0646\u062f\u0645\u0627\u0647 \u0642\u0628\u0644 \u062f\u0631 \u062a\u062c\u0645\u0639 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0622\u0632\u0627\u062f\u06cc \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0647\u062f\u0641 \u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u0639\u0646\u0627\u0635\u0631 \u0633\u0644\u0637\u0646\u062a \u0637\u0644\u0628 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u0648\u06cc \u0634\u0628 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0645\u0628\u0639\u0648\u062b \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0622\u0632\u0627\u062f\u06cc \u0645\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0622\u0646 \u0634\u0628 \u0631\u0627 \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d \u062f\u0627\u062f.\n