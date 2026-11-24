باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حسین فرهیدزاده در تشریح گزارش عملکرد بازرسی ادارات کل صمت سراسر کشور بر مبنای داده‌های سامانه بازرسی و مدیریت نظارت بر بازار (سیمبا) اظهار کرد: در هفت‌ماهه نخست سال جاری، ۶۵ هزار و ۳۳۰ مورد بازرسی از انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا انجام شده که نسبت به ۶۹ هزار و ۶۳۱ بازرسی مدت مشابه سال ۱۴۰۴، کاهش ۶ درصدی داشته است.

وی افزود: با وجود کاهش تعداد بازرسی‌ها، شمار پرونده‌های متشکله با رشد ۳۱ درصدی از یک‌هزار و ۵۲۱ فقره در هفت‌ماهه سال قبل به یک‌هزار و ۹۹۹ فقره افزایش یافته و ارزش ریالی آنها نیز با رشد ۱۰۲۶ درصدی از ۱۵۴ هزار میلیارد ریال (۱۵ همت) به یک‌هزار و ۷۳۲ هزار میلیارد ریال (۱۷۳ همت) رسیده است. این افزایش، در کنار تورم و رشد ارزش کالاها، عمدتاً ناشی از شناسایی واحد‌های پرریسک با موجودی عمده بوده است.

معاون وزیر صمت با تشریح ترکیب تخلفات گفت: از مجموع پرونده‌های سال جاری، یک‌هزار و ۸۰۷ فقره به صورت‌جلسات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص دارد که نسبت به یک‌هزار و ۳۲۶ فقره مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و ارزش ریالی آن از ۱۵۲ هزار میلیارد ریال به یک‌هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد ریال رسیده است. در حوزه تخلفات تعزیراتی و صنفی (احتکار، اخفا و امتناع از عرضه و عدم اعلام موجودی) نیز ۱۹۲ پرونده به ارزش ۲۷ هزار میلیارد ریال تشکیل شده است؛ در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۱۹۵ پرونده به ارزش ۲ هزار میلیارد ریال ثبت شده بود.

فرهیدزاده با تأکید بر ضرورت مقابله با تخلفات کلان در زنجیره تأمین و توزیع تصریح کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، رویکرد نظارتی سازمان حمایت با تمرکز ویژه بر شناسایی تخلفات عمده، به‌ویژه احتکار و نگهداری خارج از ضابطه کالا تقویت شده و رشد ملموس تعداد و ارزش ریالی پرونده‌ها در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

وی با اشاره به بررسی تفکیکی عملکرد استان‌ها خاطرنشان کرد: ارزیابی شاخص‌های تعداد بازرسی‌ها، پرونده‌های متشکله و ارزش ریالی تخلفات، زمینه سنجش اثربخشی اقدامات نظارتی، شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرایی و اتخاذ تدابیر هدفمند برای ارتقای کیفیت نظارت‌ها را فراهم می‌سازد. هدف نهایی از رصد مستمر موجودی و جریان نگهداری کالا، پیشگیری از تخلفات سازمان‌یافته و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان از طریق مقابله با قاچاق، احتکار و رفتار‌های مخل عرضه و توزیع است.

گفتنی است آمار یادشده بر اساس داده‌های سامانه سیمبا و صرفاً با لحاظ واحد‌های منتخب شامل انبارها، عمده‌فروشی‌ها، سردخانه‌ها، شرکت‌های پخش، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحد‌های تولیدی صنعتی استخراج شده است.

منبع: مهر