باشگاه خبرنگاران جوان - بهنام نیک‌منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگو با برنامه «روی خط خبر»، درمورد ضرورت نظارت بر قیمت و کیفیت اجناس در حراجی‌ها گفت: جامعه اصناف ما بر حسب مسئولیت اجتماعی که دارد در بسیاری از مناسبت‌های مختلف برای این که حس خوبی به مردم و مصرف‌کننده نهایی دهد و جبران رکود بازار خود را داشته و تخفیف ویژه و فروش فوق‌العاده و حراج کالا و خدمات داشته باشد در این مناسبت‌ها به چنین فعالیت‌هایی می‌پردازد.

نیک‌منش ادامه داد: در آذرماه، بسیاری از رسته‌های صنفی ما مثل کیف و کفش و پوشاک و ساعت و تلفن همراه و... برای حفظ سرمایه در گردش خود و اصل مشتری‌مداری اقدام به فروش فوق العاده و تخفیف ویژه می‌کنند و گاهی حراج واقعی دارند و در سیستم بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف، دستورالعملی را به همه رؤسای اتاق‌های اصناف کشور ابلاغ شده است مبنی بر این که رصد و پایشی وجود داشته باشد تا در جریان تخفیف‌ها، حتماً اتحادیه صنفی و بازرس آن و بازرس اتاق اصناف درمورد کالا و قیمت آن راستی‌آزمایی داشته باشند که تخفیف ویژه واقعاً اعمال شده باشد.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران گفت: آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۴ -۷۰ قانون نظام صنفی ما، مقرراتی را در این مورد درنظر گرفته است که تخفیف‌های ویژه به چه صورتی انجام شوند و اتحادیه‌های صنفی، مجوز‌های حراج را صادر می‌کنند و برای کسب و کار‌های مجازی، اتحادیه کسب و کار‌های مجازی نظارت دارد و از مصرف‌کنندگان فضای حقیقی و مجازی درخواست می‌کنیم که خرید‌های خود را از واحد‌ها و افراد صنفی داشته باشند که دارای مجوز کسب هستند. زیرا وقتی شناسه صنفی وجود داشته باشد در صورت بروز هر گونه مشکلی، این موضوع قابل پیگیرد قانونی است. به همین دلیل، پروانه کسب؛ هم برای کسب و کار‌های حقیقی و هم مجازی بسیار مهم است و بازرسان ما رصد و پایش و طرح نظارتی ویژه در این مورد انجام می‌دهند که از ابتدای آذر شروع شده است و تا پایان حراج جمعه سیاه ادامه دارد.

نیک‌منش افزود: برخی از افراد از سایت‌هایی که معتبر نیستند خرید می‌کنند و گاهی ما در رسیدگی به شکایت‌های این افراد شرمنده آن‌ها می‌شویم و در صورتی که افراد شکایتی از واحد‌های صنفی داشته باشند با توجه به این که سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف سراسر کشور تحت عنوان سامانه سیمبا داریم، در این سامانه، برگ گزارش بازرسی تنظیم شده و به صورت آنی به سازمان تعزیرات حکومتی برای صدور رأی نهایی ارسال می‌شود و همچنین، افراد در صورت مشاهده تخلفات می‌توانند به سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند و خریداران حتماً فاکتور خرید را از واحد صنفی دریافت کنند.