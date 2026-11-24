باشگاه خبرنگاران جوان - حمید بورد، سرپرست وزارت نفت روز دوشنبه در حاشیه سومین رویداد «جام رسانه امید»، درباره احتمال تغییر قیمت بنزین گفت: تغییر قیمت بنزین در برنامه وزارت نفت قرار ندارد و چنین موضوعی در دستور کار نیست.

وی با اشاره به برنامه‌های مدیریت مصرف بنزین افزود: کارت‌های سوخت جایگاه‌های بین‌راهی جمع‌آوری نمی‌شوند، بلکه سهمیه اختصاص‌یافته به این کارت‌ها به کارت سوخت شخصی افراد منتقل می‌شود.

سرپرست وزارت نفت با تأکید بر تداوم عرضه سوخت در جایگاه‌های بین‌راهی بیان کرد: بنزین سوپر در این جایگاه‌ها عرضه می‌شود و مردم برای تأمین سوخت مورد نیاز خود با مشکلی مواجه نخواهند شد.

منبع: مهر