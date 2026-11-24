باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در جریان عملیات نظامی نیرو‌های مکزیکی برای بازداشت فاوستو ایسیدرو مسا فلورس، رهبر قاچاق مواد مخدر معروف به «چاپو ایسیدرو»، در ایالت سینالوآ در شمال غربی این کشور، ۲۰ نفر از جمله ۴ نظامی و ۱۶ فرد مظنون به عضویت در یک سازمان جنایی کشته شدند.

ریکاردو تروییا، وزیر دفاع مکزیک، در نشست خبری روزانه کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور این کشور، اعلام کرد که ۱۶ مظنون در جریان درگیری‌های پس از عملیات بازداشت کشته شدند. وی توضیح داد که آمار اولیه اعلام‌شده از سوی وزارت دفاع در روز شنبه، تنها ۷ کشته را شامل می‌شد، اما بعدا اجساد افراد دیگری نیز پیدا شد.

هم‌زمان با اعلام این آمار، عمر گارسیا هارفوش، وزیر امنیت مکزیک، تایید کرد که آمریکا رسما خواستار استرداد مسا فلورس برای محاکمه به اتهام قاچاق مواد مخدر شده است؛ با این حال، مقام‌های مکزیکی هنوز موضع خود را در قبال این درخواست اعلام نکرده‌اند.

شینباوم نیز گفت که همکاری آمریکا با مکزیک تنها به تبادل اطلاعات امنیتی و جاسوسی محدود بوده و نیرو‌های آمریکایی مستقیما در اجرای عملیات بازداشت مشارکت نداشته‌اند.

منبع: المیادین