باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از ابعاد بسیار خطرناکِ امتداد جنگ فرهنگی دشمن در داخل کشور، طراحی سناریوی پدرکشی است که به شکلی نظام‌مند درآمده و از فضای نمایش خانگی و سینما تا شبکه‌های اجتماعی و صفحات حوادث را در برمی‌گیرد. هدف این سناریو که در قالب حوادث اجتماعی و جنایی به جامعه تزریق می‌شود، از بین بردن قوام خانواده، تغییر تدریجی ذهنیت جامعه نسبت به مفهوم «پدر» و حرمت‌شکنی است.

دشمن با استفاده از دنباله داخلی خود در عرصه فرهنگ می‌خواهد الگو‌های بی‌هویت و پوچ را به جامعه تحمیل کند و پیوند اصیل و عاطفی میان فرزندان و والدین را از بین ببرد.

در مرحله بعد هم نسل جدید را در برابر جنگ فرهنگی و هویتی بی‌پناه و آسیب‌پذیر کند. در این سناریو، تلاش می‌شود تا ویژگی‌های مثبت پدر مانند حمایت‌گری و تدبیر به ویژگی‌هایی مانند استبداد یا ضعف تبدیل شود.

به تعبیر دیگر، این سناریو با ترکیب شدن با توطئه ترویج بی‌حجابی تقلا می‌کند تبدیل خانواده را از یک واحد امن و الهی به مجموعه‌ای از افراد تنها و بی‌ارتباط، تبدیل کند و کنترل فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی جامعه را از طریق فروپاشی نهاد خانواده به دست بگیرد.

آنها در همین سناریو، با ترویج الگو‌های رفتاری غربی در سینما و رسانه که پدر را یا به شدت ضعیف و بی‌قدرت یا به شدت مستبد و ناعادل جلوه می‌دهد، برای جایگزینی ارزش‌های فردگرا به جای ارزش‌های خانواده‌محور تلاش می‌کنند.

پیامد‌های سناریوی خطرناک ترویج بی‌حرمتی و پدرکشی

یکی از پیامد‌های این سناریوی خطرناک، از دست رفتن حس امنیت روانی فرزندان است که منجر به سرگشتگی هویتی آنها می‌شود و آنها را دچار آسیب‌پذیری شدید می‌کند.

وقتی ریشه احترام پدر در خانه از بین می‌رود، خانه به محیطی پر از تنش و بی‌ثباتی تبدیل می‌شود که در آن فرزند دیگر نمی‌داند به چه کسی تکیه کند. این خلاء عاطفی باعث می‌شود نوجوانان و کودکان به جای جستجوی پاسخ در خانواده، به دنبال الگو‌های دروغین و آسیب‌زا در فضای مجازی بروند که نتیجه آن، از دست رفتن شخصیت و هویت آنهاست.

وقتی پیوند خانواده‌ها سست می‌شود، در اجتماع نیز شاهد شکاف‌های عمیق میان نسل‌ها و از هم پاشیدن نظم و ادب در رفتار‌های عمومی خواهیم بود. این فرآیند باعث می‌شود که احترام به بزرگان و ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی به یک امر فراموش‌شده تبدیل شود و جامعه با بحرانی از بی‌نظمی و بی‌ارزش شدن پیوند‌های انسانی روبه‌رو گردد.

تکریم والدین؛ تکلیفی که با ایمان گره خورده است

تقلای دشمن و طیف داخلی آن برای ترویج پدرکشی در شرایطی است که در اسلام، احترام به والدین یک تکلیف الهی و از لوازم ایمان است. در سوره اسراء آیه ۲۳ می‌خوانیم: «وَقَضَى رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا» «و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستید! و به پدر و مادر نیکی کنید! هرگاه یکی از آن دو، یا هر دوی آنها، نزد تو به سن پیری رسند، کمترین اهانتی به آنها روا مدار! و بر آنها فریاد مزن! و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو!» پیوند میان توحید و احسان به والدین نشان‌دهنده آن است که هیچ عبادتی بدون رعایت حقوق والدین کامل نیست. خداوند حتی از گفتن کلمه «اف» به پدر و مادر نهی کرده است. تکریم والدین تکلیفی است که با ایمان گره خورده است.

اهمیت نیکی به پدر و مادر در روایات اهل بیت (علیهم السلام)

روایات اهل بیت (علیهم السلام) نیز نکته تاکید دارند که خدمت به والدین از برترین کارها، سبب تقرب به خدای متعال، عمر طولانی و روزی زیاد است. اسلام نگاه محبت آمیز فرزند به پدر و مادرش را عبادت می‌داند؛ (نک: بحارالأنوار، ج ۷۴، ص ۸۰)

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر فرزند نیکوکارى که با مهربانى به پدر و مادرش نگاه کند در مقابل هر نگاه، ثواب یک حجّ کامل مقبول به او داده مى شود، سؤال کردند، حتى اگر روزى صد مرتبه به آنها نگاه کند؟ فرمود: آرى خداوند بزرگتر و پاکتر است». (بحارالأنوار، ج ۷۴، ص ۷۳)

امام صادق علیه السلام نیز می‌فرمایند؛ «برترین کار‌ها عبارتست از: نماز در وقت، نیکى به پدر و مادر و جهاد در راه خدا». (بحارالأنوار، ج ۷۴، ص ۸۵)

همچنین، از امام کاظم علیه السلام روایت شده که فرمودند: «مردى از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سؤال کرد: حقّ پدر بر فرزند چیست؟ حضرت فرمود: او را با نام صدا نکند، در راه رفتن از او جلو نیفتند، قبل از او ننشیند، کارى انجام ندهد که مردم پدرش را فحش بدهند». (بحارالأنوار، ج ۷۴، ص ۴۵)

امام رضا علیه السلام نیز فرمودند: «خداوند متعال فرمان داده سه چیز همراه سه چیز دیگر انجام گیرد:

به نماز همراه زکات فرمان داده است، پس کسى که نماز بخواند و زکات نپردازد نمازش نیز پذیرفته نمى شود. به سپاسگزارى از خودش و پدر و مادر فرمان داده است، پس کسى که از پدر و مادرش سپاسگزارى نکند، خدا را شکر نکرده است. به تقواى الهى فرمان داده و به صله رحم، پس کسى که صله رحم انجام ندهد تقواى الهى را هم بجا نیاورده است». (بحار الانوار ج ۷۴، ص ۷۷)

در همین راستا، پیامبر خدا صلى الله علیه و آله هم فرمودند: «کسى که دوست دارد عمرش طولانى و روزیش زیاد شود، نسبت به پدر و مادرش نیکى کند و صله رحم بجاى آورد». (کنز العمال، ج ۱۶، ص ۴۷۵)

افزون بر این، در نوشته حضرت رضا علیه السلام به مأمون آمده که نیکى به پدر و مادر واجب و لازم است اگر چه مشرک و کافر باشند، ولى در معصیت خدا نباید اطاعتشان کرد.

نیکوکاری به والدین، پلی است که انسان را از دنیای مادی به ساحت قدسی الهی متصل می‌کند. این روایات نشان می‌دهند که هر عمل کوچک و هر نگاه محبت‌آمیز به والدین، می‌تواند پاداشی عظیم و معنوی داشته باشد که با هیچ ثروت مادی قابل مقایسه نیست. از سوی دیگر، توجه به این نکته که اطاعت از والدین با توحید و شکرگزاری از خدا گره خورده است، نشان‌دهنده آن است که بی‌حرمتی به پدر و مادر، در واقع نوعی نقص در ایمان است.

در برابر سناریو‌های شیطانی که سعی در تضعیف جایگاه پدر و مادر دارند، بازگشت به این آموزه‌های ناب و آموزش بیشتر آن به جامعه راه حفظ اصالت و هویت ماست. در فرهنگ ایرانی نیز پدر به عنوان ستون خانه و مایه عزت و آبرو شناخته می‌شود و احترام به او بخشی از هویت و شرافت هر فرد است.

جنگ با خانواده؛ جنگ با هستی

جنگ با خانواده، جنگ با هستی است. دنباله‌های دشمن در داخل با هدف قرار دادن جایگاه پدر، می‌خواهند پیوند میان نسل‌ها را قطع کرده و جامعه را به توده‌ای از افراد بی‌ریشه، بی‌هویت و بی‌اراده تبدیل کنند. اگر اجازه دهیم سناریوی حذف پدر و فروپاشی خانواده پیش برود، نه تنها هویت اسلامی ما، بلکه تار و پود امنیت اجتماعی نیز از هم خواهد پاشید.

علی‌رغم تمام این سناریو‌های طراحی شده، نباید از این واقعیت غافل شد که جامعه ما با فرهنگ و فرهیخته است. ملت ایران به فرهنگ و ارزش‌های اصیل اسلامی معتقد و پایبند هستند و شاهد احترام به بزرگان، صمیمیت و پیوند‌های عمیق خانوادگی هستیم. این سطح از فرهنگ و معرفت و تقویت آن، سد دفاعی ما در برابر اینگونه تهاجم‌ها به حریم خانواده و سناریو‌های تخریبی است.

منبع: فارس