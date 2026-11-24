باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ماجد، معاون سیاست‌گذاری بانک مرکزی گفت: در خصوص نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها، هیئت عالی تصمیمی اتخاذ نکرده و صرفاً به اصلاح رابطه بین بانک مرکزی و بانک‌ها پرداخته است.

وی افزود: مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار در این خصوص کماکان برقرار هستند و بحث‌های کارشناسی و بررسی این موارد نیز همچنان در حال انجام است؛ موضوعی که از گذشته و طی چندین سال در دستور کار کارشناسان قرار داشته است.

ماجد تصریح کرد: در حال حاضر این موضوع در دستور کار قرار ندارد و به محض اتخاذ تصمیم در این خصوص، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.