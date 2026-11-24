باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه بنگلادشی «دیلی وادا» روز سه‌شنبه گزارش داد شیخ حسینه، نخست‌وزیر برکنارشده بنگلادش، تصمیم گرفته است روز ۱۶ دسامبر، هم‌زمان با روز پیروزی این کشور، از هند به وطن بازگردد.

محمد علی عرفات، وزیر پیشین اطلاع‌رسانی بنگلادش در دولت حسینه، این خبر را در گفت‌و‌گو با خبرگزاری آناتولی تأیید کرد.

وی گفت: «بله، او تاریخ بازگشت خود را تعیین کرده است. اکنون این موضوع به دولت کنونی بنگلادش بستگی دارد که مقدمات بازگشت او را فراهم کند.»

این نخستین بار است که حسینه پس از فرار به هند در پنجم اوت ۲۰۲۴، در پی خیزش گسترده مردمی که به ۱۵ سال حکومت او پایان داد، تاریخ مشخصی برای بازگشت خود تعیین می‌کند.

حسینه همچنین از دولت بنگلادش خواسته است مقدمات بازگشت او از دهلی‌نو را با استفاده از هواپیمایی «بیمان بنگلادش»، شرکت هواپیمایی حامل پرچم ملی این کشور، فراهم کند.

شاما عباید اسلام، وزیر مشاور امور خارجه بنگلادش، روز دوشنبه اعلام کرد که حسینه پس از بازگشت به کشور بازداشت و روانه زندان خواهد شد.

دولت داکا پیش‌تر با استناد به معاهده استرداد مجرمان میان دو کشور، خواستار استرداد حسینه از هند شده بود.

این اعلام در شرایطی صورت می‌گیرد که تنش‌های سیاسی در بنگلادش افزایش یافته و از زمان درخواست حسینه برای دریافت گذرنامه جدید و سایر مدارک در اوایل ماه جاری میلادی، چندین مورد خشونت‌آمیز در این کشور رخ داده است.

حزب عوامی لیگ به رهبری حسینه همچنان از انجام فعالیت‌های سیاسی در بنگلادش منع شده است.

حسینه در نوامبر ۲۰۲۵ به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان خیزش مردمی سال ۲۰۲۴، به‌صورت غیابی به اعدام محکوم شد.

بنگلادش ۱۶ دسامبر را به‌عنوان روز پیروزی جشن می‌گیرد؛ روزی که به مناسبت تسلیم نیرو‌های پاکستانی در سال ۱۹۷۱ نام‌گذاری شده و به جنگ آزادی‌بخش ۹ ماهه پایان داد و زمینه استقلال این کشور را فراهم کرد.

منبع: آناتولی