باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - سرهنگ «شهرام عبدی» در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر فوت یک بانوی جوان ۱۹ ساله در یکی از محلات سنندج، بلافاصله اکیپی از کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی در محل حاضر شدند.

وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی با هماهنگی مراجع قضایی تحقیقات تخصصی را آغاز کردند که با بررسی‌های فنی، وقوع قتل محرز شد.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان با بیان اینکه در تحقیقات به‌عمل‌آمده مشخص شد پدر و مادر مقتول به قتل دختر خود اعتراف کرده‌اند، گفت: قاتلان علت و انگیزه خود را از ارتکاب این جنایت، اختلافات خانوادگی عنوان کرده‌اند.

سرهنگ عبدی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.