باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - آسیب به تأسیسات تولید و پالایش گاز کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم، در کنار ناترازی ساختاری و افزایش مصرف در فصل سرد، تأمین پایدار انرژی را با چالش جدی مواجه کرده است.

در شرایطی که بازسازی کامل ظرفیت‌های آسیب‌دیده به زمان نیاز دارد، بهینه‌سازی مصرف و جلوگیری از اتلاف گاز می‌تواند راهکاری سریع‌تر برای آزادسازی منابع و اختصاص آن به بخش‌های مولد اقتصاد باشد؛ مسیری که شرکت‌های کارور انرژی با مشارکت بخش خصوصی می‌توانند نقش مهمی در تحقق آن ایفا کنند.

۲۷ اسفند پارسال، چهار پالایشگاه پارس جنوبی هدف حمله قرار گرفتند و در پی آن ظرفیت پالایشی کشور روزانه حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت. با آغاز عملیات مهار حادثه و بازسازی تأسیسات، بخشی از ظرفیت ازدست‌رفته دوباره به مدار بازگشت؛ به‌طوری‌که بر اساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت طی هفت تا هشت ماه اخیر احیا شده است.

حمیدرضا بورد، سرپرست وزارت نفت نیز از بازگشت بیش از ۵۰ درصد ظرفیت ازدست‌رفته خبر داده و تأکید کرده است عملیات بازسازی سایر بخش‌ها ادامه دارد.

با وجود این تلاش‌ها، هنوز بخشی از ظرفیت پالایشی کشور خارج از مدار قرار دارد. میرزایی، عض نماینده مجلس با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های پارس جنوبی گفته است این حملات موجب افت تقریبی ۲۰ درصدی ظرفیت تولید روزانه گاز طبیعی کشور شده و بازیابی کامل این ظرفیت ممکن است دو تا سه سال زمان ببرد. به اعتقاد وی، در چنین شرایطی بهینه‌سازی مصرف و کاهش تلفات انرژی با مشارکت بخش خصوصی و مردم به یک ضرورت ملی تبدیل شده است.

کاهش تولید و افزایش فشار مصرف

آمار شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد تولید روزانه گاز کشور در ۲۳ آبان و هم‌زمان با نخستین موج سرما حدود ۷۷۰ تا ۷۸۰ میلیون مترمکعب بوده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه پارسال به حدود ۸۶۰ میلیون مترمکعب می‌رسید. در همین مقطع، مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسید و بخش بزرگی از تولید کشور به تأمین نیاز این مشترکان اختصاص یافت.

سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، میزان ناترازی گاز در اوج مصرف را حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز اعلام کرده است. این در حالی است که حتی سال گذشته و با وجود تولید بالاتر نیز کشور با ناترازی مواجه بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد افزایش تولید به‌تنهایی پاسخگوی رشد تقاضا نیست و اصلاح الگوی مصرف باید هم‌زمان دنبال شود.

اهمیت این مسئله فقط به شبکه گاز محدود نمی‌شود. میرزایی با اشاره به سهم ۸۱ درصدی نیروگاه‌های حرارتی در تولید برق کشور، هشدار داده است که محدودیت گاز در زمستان می‌تواند تأمین سوخت نیروگاه‌ها، پایداری شبکه برق، تولید صنایع و فعالیت بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار دهد و به اشتغال و شاخص‌های اقتصادی آسیب بزند.

از سوی دیگر، امید شاکری، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تأکید کرده است که محدودیت گاز پتروشیمی‌ها به چند مجتمع صنعتی محدود نمی‌شود و می‌تواند معیشت، اشتغال و منافع اقتصادی ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر از شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد.

به گفته وی، برخلاف برخی نیروگاه‌ها که امکان استفاده از سوخت جایگزین دارند، صنعت پتروشیمی در بسیاری از فرآیندهای خود جایگزین مناسبی برای گاز طبیعی ندارد.

گاز هدررفته؛ ظرفیت پنهان تأمین انرژی

در شرایطی که توسعه میدان‌های گازی و افزایش ظرفیت پالایشی به سرمایه‌گذاری سنگین و زمان نیاز دارد، کاهش اتلاف انرژی می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از منابع موردنیاز کشور را آزاد کند. موتورخانه‌های غیراستاندارد، بخاری‌های فرسوده، ساختمان‌های فاقد عایق مناسب، کوره‌های صنعتی کم‌بازده و تجهیزات قدیمی از مهم‌ترین عوامل هدررفت گاز هستند.

میرزایی با استناد به مطالعات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، پایین بودن راندمان حرارتی ساختمان‌ها و فرسودگی تجهیزات گرمایشی را از عوامل اصلی شدت بالای مصرف انرژی در بخش خانگی دانسته است. به گفته وی، نمی‌توان تمام مسئولیت ناترازی را متوجه رفتار مصرف‌کنندگان دانست؛ زیرا ضعف عایق‌بندی ساختمان‌ها و راندمان پایین موتورخانه‌ها و بخاری‌ها سهم مهمی در اتلاف انرژی دارند.

بنابراین، بهینه‌سازی مصرف صرفاً به معنای کاهش رفاه خانوار یا محدود کردن فعالیت صنایع نیست، بلکه می‌تواند با اصلاح تجهیزات و فناوری‌ها، مصرف گاز را بدون کاهش کیفیت خدمات و ظرفیت تولید پایین بیاورد. هر مترمکعب گازی که از این طریق صرفه‌جویی شود، امکان اختصاص به صنایع، نیروگاه‌ها و بخش‌های مولد را فراهم می‌کند.

کارورهای انرژی؛ بازوی اجرایی بخش خصوصی

در همین راستا، وزارت نفت از سال گذشته الگوی کارورهای انرژی را با هدف مدیریت ناترازی و کاهش مصرف در بخش‌های مختلف در دستور کار قرار داده است. در این سازوکار، شرکت‌های کارور با مشارکت بخش خصوصی، ظرفیت‌های اتلاف انرژی را شناسایی‌می‌کنند و با تأمین سرمایه، اصلاح تجهیزات، ارتقای فناوری و هوشمندسازی سامانه‌ها، پروژه‌های بهینه‌سازی را اجرا می‌کنند.

بر اساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، تاکنون با ۱۱۱ شرکت کارور انرژی قرارداد امضا شده و سعید توکلی پیش‌بینی کرده است میزان صرفه‌جویی حاصل از این قراردادها تا پایان سال به بیش از یک میلیارد مترمکعب برسد.

یکی از محورهای اصلی فعالیت این شرکت‌ها، بهسازی موتورخانه‌هاست. تنظیم تجهیزات احتراق، اصلاح دیگ‌ها و بهبود عملکرد سامانه‌های گرمایشی می‌تواند مصرف گاز ساختمان‌ها را کاهش دهد.

طبق آمار اعلام‌شده، در سال ۱۴۰۵ تعداد ۹ هزار و ۹۵۴ موتورخانه بهسازی شده است. همچنین تعداد سامانه‌های هوشمند نصب‌شده از یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه در سال ۱۴۰۴ به ۲ هزار و ۸۱۵ دستگاه در سال ۱۴۰۵ رسیده است. صرفه‌جویی سالانه پیش‌بینی‌شده از سامانه‌های هوشمند نصب‌شده در سال ۱۴۰۵ نیز ۸ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۱۰۰ مترمکعب اعلام شده است.

در بخش خانگی، عایق‌کاری ساختمان‌ها، اصلاح پنجره‌ها، درزبندی منافذ و جایگزینی بخاری‌های فرسوده با تجهیزات پربازده از جمله راهکارهای کاهش مصرف است. اجرای طرح‌هایی مانند «خانه‌های گرم» نیز با شناسایی مشترکان پرمصرف و اصلاح شرایط حرارتی ساختمان‌ها دنبال می‌شود.

در بخش صنعت نیز اصلاح مشعل‌ها، بازیافت حرارت، بهبود عایق‌کاری کوره‌ها و جایگزینی فناوری‌های قدیمی می‌تواند مصرف گاز را بدون کاهش کیفیت محصول کنترل کند. برای نمونه، استفاده از کوره‌های تونلی و رولری در صنعت آجرپزی به جای کوره‌های سنتی، امکان کاهش اتلاف حرارت را فراهم می‌کند. در نانوایی‌ها نیز جایگزینی ماشین‌های مستعمل شعله مستقیم با دستگاه‌های استاندارد حرارت غیرمستقیم، بر اساس نتایج اعلام‌شده، دست‌کم ۵۰ درصد صرفه‌جویی به همراه دارد و جایگزینی تنورهای گلی کم‌بازده می‌تواند مصرف گاز را حداقل ۷۵ درصد کاهش دهد.

تعرفه‌گذاری هدفمند در کنار خدمات کارورها

در کنار اصلاح تجهیزات، نظام تعرفه‌گذاری نیز یکی از ابزارهای مدیریت تقاضاست. بر اساس نظام پلکانی بخش خانگی، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مشترکان در محدوده الگوی مصرف قرار دارند و حدود ۲ درصد مشترکان در پله چهارم، به‌عنوان بالاترین سطح مصرف، قرار گرفته‌اند؛ گروهی که حدود ۵ درصد مصرف گاز خانگی را به خود اختصاص می‌دهند.

تعرفه گاز مشترکان پله چهارم ۱۰۰ برابر پله نخست تعیین شده است؛ به‌گونه‌ای که بهای هر مترمکعب گاز برای مشترکان پله چهارم ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان و برای مشترکان پله نخست ۳۰۵ تومان محاسبه می‌شود.

میرزایی با تأکید بر ضرورت اصلاح تدریجی تعرفه‌ها، معتقد است مدیریت تقاضا نباید از طریق شوک‌درمانی و آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها انجام شود؛ زیرا چنین سیاست‌هایی می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کند. وی تمرکز بر مشترکان بسیار پرمصرف و فراهم کردن امکان استفاده آنها از خدمات اصلاحی شرکت‌های کارور را رویکردی عادلانه‌تر دانسته است.

به این ترتیب، سیاست تعرفه‌گذاری باید در کنار خدمات فنی و اصلاح تجهیزات قرار گیرد؛ یعنی به جای افزایش صرف هزینه مصرف برای مشترکان پرمصرف، امکان کاهش مصرف از طریق عایق‌بندی، تنظیم موتورخانه‌ها و جایگزینی تجهیزات فرسوده نیز فراهم شود.

ضرورت تسریع در استقرار کارورها

برنامه‌های کارور انرژی طیف گسترده‌ای از مصرف‌کنندگان را شامل می‌شود؛ از جمله بیش از ۲ میلیون و ۳۳۷ هزار مورد در بخش خانگی، ۲ هزار و ۲۸۳ مورد در کشاورزی، ۶۰۹ مورد در صنعت، ۵ هزار و ۳۲۹ مورد در بخش تجاری و نزدیک به ۲۰ هزار مورد در سایر بخش‌ها شامل مساجد، اماکن و تأسیسات دولتی.

میرزایی با تأکید بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه پیش از آغاز اوج مصرف زمستانی، خواستار تسریع در استقرار شرکت‌های کارور، به‌ویژه در حدود ۱۱ استان حساس و پرمصرف شده است. به اعتقاد وی، دولت باید از هم‌اکنون سازوکار ارتباط مردم با این شرکت‌ها را فراهم کند و تدوین سناریوهای مدیریت بحران را به روزهای سرد سال موکول نکند.

البته تحقق اهداف کارورها به تأمین مالی پایدار، تسهیل قراردادها، مشارکت مصرف‌کنندگان و اندازه‌گیری شفاف میزان واقعی صرفه‌جویی وابسته است. بدون ارزیابی دقیق نتایج، صرف اعلام تعداد قراردادها و پروژه‌ها نمی‌تواند نشان‌دهنده میزان واقعی گاز آزادشده باشد.

دو مسیر مکمل برای عبور از ناترازی

صنعت نفت و گاز کشور با اتکا به توان متخصصان داخلی، بخشی از ظرفیت پالایشی آسیب‌دیده را بازگردانده و عملیات بازسازی سایر تأسیسات را ادامه می‌دهد؛ با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش تولید بدون اصلاح ساختار مصرف، راهکار پایداری برای حل ناترازی نخواهد بود.

از این منظر، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده باید در کنار بازپس‌گیری گازهای هدررفته از طریق بهینه‌سازی مصرف دنبال شود. مسیر نخست، ظرفیت عرضه را تقویت می‌کند و مسیر دوم، با کاهش نیاز غیرضروری، منابع بیشتری را برای صنایع، نیروگاه‌ها و بخش‌های مولد آزاد می‌سازد.

در این میان، شرکت‌های کارور انرژی می‌توانند حلقه اتصال سیاست‌گذاری دولت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اصلاح مصرف‌کنندگان باشند. تحقق صرفه‌جویی بیش از یک میلیارد مترمکعبی پیش‌بینی‌شده برای قراردادهای این شرکت‌ها، در صورت اجرای مؤثر و نظارت دقیق، می‌تواند گامی مهم در کاهش فشار بر شبکه گاز باشد.

مسئله امروز صنعت گاز تنها تولید بیشتر نیست، بلکه استفاده هوشمندانه‌تر از هر مترمکعب گاز تولیدی است. بازسازی تأسیسات، اصلاح فناوری، مشارکت بخش خصوصی و مدیریت عادلانه مصرف، چهار محور مکملی هستند که می‌توانند گاز هدررفته را به فرصتی برای حفظ تولید، اشتغال و امنیت انرژی کشور تبدیل کنند.