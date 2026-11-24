باشگاه خبرنگاران جوان - صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ایران دیگر فقط توصیه‌ای برای کاهش مبلغ قبض‌ها نیست؛ به ضرورتی اقتصادی و مرتبط با پایداری تولید، تأمین سوخت نیروگاه‌ها و حفظ منابع ارزی تبدیل شده است. آمار‌های رسمی از کاهش مصرف یا ثبت صرفه‌جویی در بنزین، برق، گاز و آب خبر می‌دهند.

برق؛ ۷میلیارد کیلووات‌ساعت در طرح مهتاب

در بخش برق، مدیرعامل توانیر از صرفه‌جویی بیش از ۷میلیارد کیلووات‌ساعت در قالب طرح مهتاب خبر داده است. این میزان در ۸‌ماه اجرای طرح از اسفند سال گذشته تا ۲۸آبان ثبت شده است. محور این طرح، مقابله با هدررفت انرژی و شناسایی مصادیقی مانند انشعاب‌های غیرمجاز، باغ‌ویلاها، سکونتگاه‌های غیررسمی، برخی واحد‌های صنعتی و مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز عنوان شده است. با وجود این دستاورد، مسئله برق در زمستان به تأمین گاز نیروگاه‌ها وابسته است. افزایش مصرف گاز در روز‌های سرد می‌تواند سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها را محدود کند.

بنزین؛ ۱۱میلیون لیتر کاهش در روز

میانگین مصرف روزانه بنزین در ۱۶ روز نخست شهریور به حدود ۱۴۴ میلیون لیتر رسید، اما پس از اجرای تغییرات مربوط به نرخ سوم و افزایش قیمت سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه‌ها از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان، میانگین مصرف در شهریور به حدود ۱۳۳ میلیون لیتر کاهش یافت. همزمان مصرف سی‌ان‌جی حدود ۱۵ درصد افزایش یافت؛ نشانه‌ای از اینکه بخشی از کاهش مصرف بنزین با جایگزینی سوخت همراه بوده است. شرکت ملی پخش، هدفگذاری کرده است که میانگین مصرف روزانه بنزین در دی و بهمن ماه به ۱۲۰ میلیون لیتر برسد؛ بنابراین در مقایسه با رقم ۱۳۳میلیون لیتری شهریور، باید روزانه ۱۳میلیون لیتر دیگر از مصرف کاسته شود. میانگین مصرف در مهر ماه نیز ۱۳۳ میلیون لیتر بود و در آبان مصرف روزانه کمتر از ۱۳۱میلیون لیتر گزارش شد. استمرار این روند به مدیریت تقاضا و توسعه سوخت جایگزین وابسته است.

آب؛ ۰۷ لیتر کمتر برای هر تهرانی

در حوزه آب، تجربه تهران نشان می‌دهد که تغییر رفتار مصرف‌کنندگان در کنار اقدامات فنی می‌تواند فشار بر منابع را کاهش دهد. به‌گفته مدیرعامل آبفای استان تهران، سرانه مصرف روزانه هر شهروند تهرانی از حدود ۲۵۰لیتر به ۱۸۰ لیتر رسیده است. مصرف روزانه آب تهران نیز از حدود ۴میلیون مترمکعب در ۲ سال قبل به ۳میلیون مترمکعب رسیده است. این دستاورد در کنار همراهی مردم، به اصلاح شبکه و مدیریت هوشمند فشار آب نیز وابسته است. با این حال، سرانه ۱۸۰ لیتری هنوز از الگوی بلندمدت ۱۳۰ لیتری بیشتر است.

گاز؛ آزمون اصلی در ماه‌های سرد

حساس‌ترین بخش مدیریت مصرف در ماه‌های پیش‌رو، گاز طبیعی است. در ۲۵ آبان ماه، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۴۵۸ میلیون مترمکعب رسید؛ رقمی معادل حدود ۶۵درصد تولید روزانه گاز کشور در همان روز. از سوی دیگر، مدیرعامل شرکت ملی گاز ناترازی گاز در اوج مصرف زمستان را حدود ۴۰۰میلیون‌مترمکعب در روز برآورد کرده است. افزایش مصرف گرمایشی در خانه‌ها و واحد‌های تجاری، گاز در دسترس نیروگاه‌ها و صنایع را محدود می‌کند و می‌تواند به کاهش تولید برق یا محدودیت فعالیت واحد‌های صنعتی منجر شود. براساس آمار شرکت ملی گاز، مصرف گاز کشور در اول آذر ماه به ۴۱۵میلیون مترمکعب رسید که نسبت به روز قبل حدود ۵/۶ میلیون مترمکعب کاهش نشان می‌دهد. این کاهش یک‌روزه در شرایطی ثبت شده که شرکت ملی گاز از مردم خواسته است با پیوستن به پویش ۱۸ تا ۲۰ درجه، مصرف گاز را مدیریت کنند.

صرفه‌جویی؛ مسئولیت مشترک مردم و دولت

تجربه بنزین، برق و آب نشان می‌دهد که مدیریت مصرف می‌تواند نتیجه ملموسی داشته باشد؛ اما پایداری آن به سیاست‌های تشویقی، اطلاع‌رسانی دقیق و اصلاح زیرساخت‌ها وابسته است. مردم می‌توانند مصرف غیرضروری را کاهش دهند و دولت نیز باید تلفات شبکه، تجهیزات فرسوده، ساختمان‌های کم‌بازده و خودرو‌های پرمصرف را اصلاح کند. صرفه‌جویی زمانی به دستاوردی ملی تبدیل می‌شود که بار مسئولیت تنها بر دوش خانوار‌ها نباشد و کاهش مصرف با افزایش بهره‌وری در تولید و توزیع انرژی همراه شود.

۶.۵ میلیون مترمکعب‌کاهش مصرف روزانه گاز کشور در اول آذر ماه

۱۱ میلیون لیتر کاهش مصرف روزانه بنزین پس از مدیریت توزیع بنزین

۷ میلیارد کیلووات‌ساعت‌صرفه‌جویی ثبت‌شده برق در طرح مهتاب طی حدود ۸ ماه‌

۷۰ لیتر میزان کاهش انجام شده مصرف روزانه آب هر شهروند تهرانی؛ از ۲۵۰ به ۱۸۰ لیتر

۵۰ لیتر‌کاهش مورد نیاز مصرف روزانه آب هر تهرانی برای رسیدن به الگوی ۱۳۰لیتری

۴۰۰ تا ۵۳۰ میلیون مترمکعب برآورد ناترازی روزانه گاز کشور در اوج مصرف زمستانی

۲۰ درصد میزان کاهش موردنیاز در مصرف برق و گاز برای رفع محدودیت‌های زمستان

۲۵ میلیون مترمکعب میزان صرفه‌جویی روزانه گاز با یک درجه کاهش دمای محیط

منبع: روزنامه همشهری