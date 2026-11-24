باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «واشنگتن‌پست» در سرمقاله خود اعلام کرد که تعطیلی دوباره دولت آمریکا به توقف جنگ با ایران منجر نخواهد شد. این روزنامه معتقد است بهترین گزینه برای دموکرات‌ها، باز نگه داشتن دولت از طریق تصویب یک مصوبه موقت تامین مالی است.

واشنگتن‌پست در ادامه نوشت که دموکرات‌ها می‌توانند با به دست گرفتن کنترل کنگره در ابتدای سال آینده، از اکثریت خود برای پیشبرد رای‌گیری درباره اختیارات جنگی و اعمال محدودیت بر بودجه استفاده کنند. این روزنامه تاکید کرد که آمریکایی‌ها به اندازه کافی از بی‌ثباتی رنج برده‌اند.

از سوی دیگر، مجله «آتلانتیک» به انتقاد‌ها از دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و وزارت جنگ این کشور پرداخت؛ انتقاد‌هایی که به دلیل پنهان نگه داشتن اطلاعات مربوط به نتایج جنگ با ایران و محدود کردن نظارت کنگره مطرح شده‌اند.

هم‌زمان با اختلافات بر سر جنگ، کنگره آمریکا با بحران دیگری در زمینه تصویب بودجه دولت مواجه شده است. مهلت تامین مالی دولت فدرال در ۱۱ دسامبر به پایان می‌رسد و در صورت تصویب نشدن بودجه جدید یا تمدید موقت آن، بخش‌هایی از دولت آمریکا تعطیل خواهند شد.

دموکرات‌ها خواستار تصویب بودجه موقت در سطح فعلی هستند تا از تعطیلی دولت جلوگیری شود و تصمیم‌گیری درباره بودجه‌های بلندمدت به زمان آغاز فعالیت کنگره جدید در ژانویه موکول شود.

در عین حال، شماری از دموکرات‌ها ادعا کرده‌اند که هرگونه لایحه بودجه باید شامل محدودیت‌هایی بر استفاده از منابع مالی وزارت جنگ برای جنگ علیه ایران باشد.

سناتورهای دموکرات، از جمله تمی داک‌ورث و مایکل بنت، هشدار داده‌اند که در صورت گنجانده نشدن چنین محدودیت‌هایی، ممکن است با لایحه تامین مالی دولت مخالفت کنند.

منبع: النشره