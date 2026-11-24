باشگاه خبرنگاران جوان - مجید شاکری کارشناس اقتصادی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، درمورد ریزش بورس آمریکا گفت: از ابتدای جنگ درمورد هدف‌گذاری‌های اقتصادی مختلفی که برای طرف مقابل مطرح شد صحبت کردیم، خوشبختانه هر کدام با یک فاصله زمانی معقول محقق شده‌اند. مثلاً در ابتدای جنگ، در تهران بحث بر این بود که اگر از عبور و مرور آزادانه کشتی‌های دشمن از طریق تنگه هرمز جلوگیری شود، می‌توانیم شاهد قیمت‌های پایدارتر نفت باشیم و پس از آن مشاهده کردیم که قیمت نفت توانست روی انتخابات میان‌دوره و سیاست پولی تأثیر داشته باشد و بدنبال آن، صحبت شد که اگر نرخ بهره اوراق ده ساله بالاتر از ۵ بماند شاهد ورود تنش به بازار سهام خواهیم بود و در حال حاضر، در آستانه‌ی این موضوع هستیم. یعنی در مقایسه با دفعات قبل که بازار به دلایل داخلی و خارجی دچار رفت و برگشت بود، در حال حاضر شرایط این حوزه در آمریکا تغییر پیدا کرده است و این کشور در آستانه وضعیت مهمی است.

شاکری ادامه داد: انتخابات میان‌دوره آمریکا توانست فشار مهمی را بر اقتصاد این کشور داشته باشد و نرخ سوخت تأثیر خود بر انتخابات میان‌دوره را گذاشت و کم‌کم بر حوزه‌های دیگر اقتصاد نیز، موثر است و هر افزایش تنش جدید به صورت ناگهانی می‌تواند تغییرات در حوزه فرآورده‌های نفتی را به همان جای قبلی برگرداند و با توجه به این که پیش‌بینی می‌کردند که جنگ تمام می‌شود و این اتفاق رخ نداده است، یک نبود اطمینانی وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: تورم انتظاری در آمریکا از کنترل خارج شده نیست و اگرچه تفاوت‌ها درنظر گرفته می‌شود بالاتر از انتظارات فدرال رزرو است، امّا از کنترل خارج نشده است و با توجه به این که سناریو‌های مختلفی وجود دارند در نتیجه، سیاست‌گذار پولی ناچار است که محتاطانه‌ترین کار را انجام دهد و سرمایه‌گذار نیز، مجبور است که رفتار محتاطانه‌ای داشته باشد.

شاکری درمورد دلیل اهمیت بورس در آمریکا گفت: در حال حاضر، جزء اولین دوره‌هایی است که اقتصاد آمریکا برای ادامه وضعیت خود نیازمند جذب سرمایه از خارج از کشور است و مجموع وقایعی که از پس از جنگ اوکراین رخ داده‌اند نرخ‌های بهره را بالاتر نگه داشته‌اند و افزایش شدید کسری بودجه آمریکا به ورود سرمایه خارجی و بازار اوراق آمریکا فشار وارد کرده است.

در یکی از کتاب‌های مربوط به بازار سهام آمریکا گفته شده که این بازار به این دلیل می‌تواند با نرخ بهره کم، تورم را کنترل کند که طرف خارجی، اوراق قرضه آمریکا را خریداری می‌کند و این موضوع باعث می‌شود که بتواند با نرخ بهره کمتر و بازاریابی راحت‌تر کسری بودجه خود را کنترل کند و در طول چند سال گذشته، به دلیل افزایش کسری بودجه و به دلایل سیاسی که بسیاری از خریداران بزرگ خرید‌های خود را کاهش دادند و بسیاری از بانک‌های مرکزی بزرگ خرید‌های خود را کم کردند آمریکا به جایگزینی نیاز داشت و در حال حاضر، ۴۰ درصد از دارایی‌های آمریکا در بازار سهام است.

شاکری افزود: با توجه به مواردی که وجود دارند ما فرصت جدیدی داریم برای این که این جنگ را در نقطه مناسب و با وضعیت حتی بهتر از گذشته انجام دهیم.